Valverde de La Virgen encara otras ocho citas festivas

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen entra de lleno en el ecuador de su calendario festivo tras haber dejado atrás las celebraciones de Robledo de la Valdoncina, las fiestas patronales de Montejos del Camino, la tradicional Romería de la Aparición de La Virgen del Camino y la reciente sexta edición del Born Free Motor Classic Fest en Robledo.

La actividad no da tregua y el municipio se prepara para afrontar las ocho citas restantes. La Aldea de la Valdoncina (25 y 26 de julio), sirve de antesala para los días grandes de Valverde pueblo, que desplegará su programa del 31 de julio al 2 de agosto. Agosto continuará con paso firme gracias a las fiestas de Fresno del Camino (del 7 al 9 de agosto) y al doblete festivo de Oncina y San Miguel del Camino (del 21 al 23 de agosto). La Virgen celebrará su Festival Folclórico el 5 de septiembre, seguido de sus fiestas patronales del 10 al 15 y el 5 de octubre, Romería de San Froilán.