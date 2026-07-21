Castilla y León se une a Galicia y el norte de Portugal para impulsar el Corredor Atlántico en el noroeste

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Castilla y León, Galicia y la Región Norte de Portugal impulsan el proyecto europeo POCTEP ‘Corredor Atlántico Noroeste’, una iniciativa de cooperación transfronteriza que buscar impulsar el desarrollo conjunto de uno de los principales ejes logísticos, económicos e industriales del suroeste europeo. Para ello, se pondrá en marcha un observatorio para hacer un seguimiento de las infraestructuras, inversiones e impacto económico en el noroeste.

Según informa la Junta, la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, participó hoy en la presentación de este proyecto en un acto, celebrado en la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela (La Coruña). También participó el titular de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el presidente de la CCdRN de Portugal, Álvaro Santos, y otros organismos, como la red de centros Cylog de Castilla y León.

Durante su intervención, la consejera destacó que “el Corredor Atlántico debe entenderse como una auténtica estrategia de desarrollo territorial, capaz de generar oportunidades para las empresas, mejorar la competitividad de nuestras regiones y favorecer la cohesión territorial”.

Sanchidrián remarcó que la colaboración entre administraciones constituye “la mejor herramienta para afrontar los grandes retos europeos”, poniendo en valor la trayectoria de cooperación entre Castilla y León y las regiones portuguesas, así como el trabajo conjunto desarrollado con Galicia en iniciativas financiadas por programas europeos.

En este sentido, defendió que el Corredor Atlántico debe conectar de forma eficiente puertos, plataformas logísticas, áreas industriales y centros productivos para mejorar la movilidad de mercancías y personas y reforzar la competitividad del noroeste peninsular.

Asimismo, reiteró la necesidad de que el Gobierno de España culmine las inversiones previstas en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) para cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea antes de 2030, entre ellas, la de culminar la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro.

Seguimiento

Entre las iniciativas recogidas en el proyecto, la consejera destacó la creación del Observatorio del Corredor Atlántico del Noroeste, una herramienta destinada a realizar un seguimiento permanente de la evolución de las infraestructuras, las inversiones y el impacto económico del corredor, facilitando la toma de decisiones basada en datos objetivos.

Durante el acto, también se puso de manifiesto el compromiso de Castilla y León con el desarrollo del Corredor Atlántico mediante el mantenimiento de la figura del delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias, así como el apoyo a una red logística integrada que fortalezca la competitividad de las empresas y contribuya al desarrollo económico y a la fijación de población.

El Ejecutivo autonómico cofinanciará este proyecto con una aportación de 120.425 euros hasta 2028, que pretende maximizar la competitividad y desarrollo económico regional, así como la integración transfronteriza. El proyecto, en su conjunto, cuenta con una inversión de 1,26 millones de euros en el periodo 2026-2028, y recibió la aprobación de la financiación en el marco del Programa de Cooperación Interreg-VI A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

En los territorios por los que discurre el corredor Atlántico se genera el 60 por ciento del PIB español y en ellos viven el 66 por ciento de la población de España. Además, el pleno desarrollo del Corredor podría suponer un incremento del PIB de 3.670 millones de euros, así como un notable incremento de captación de tráfico de mercancías. Sanchidrián puso en valor el impulso logístico de la Junta en Villadangos del Páramo, en León, o Zaldesa, en Salamanca, como fundamentales para este desarrollo en el noroeste peninsular.