Una colisión entre un turismo y un patinete deja un herido en la calle Juan de Herrera

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Una colisión entre un turismo y un patinete registrada a última hora de la tarde de este martes en la capital leonesa se ha saldado con una persona herida de carácter leve. El incidente ha movilizado de forma inmediata a los servicios de emergencia de la ciudad.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el aviso se ha recibido a las 18:40 horas. El siniestro ha tenido lugar a la altura del número 43 de la calle Juan de Herrera, un punto en el que, tras el impacto entre ambos vehículos, se ha requerido la presencia de asistencia sanitaria para atender al conductor del patinete.

El afectado es un varón adulto que, a consecuencia del choque, presentaba diversas molestias y se quejaba de un brazo. Para gestionar la incidencia y garantizar la seguridad en la zona, se ha dado aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y al Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl).