La burla de los políticos bajo el Sol en La Asunción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los usuarios de Feve han vuelto a sonrojar a los políticos leoneses que «no cumplen lo prometido». Un video recoge las tribulaciones de los viajeros que esperan bajo el sol de justicia y treinta cuatro grados estivales en el apeadero de La Asunción al autobús urbano que en vereda un recorrido de callejeo hasta las inmediaciones de la estación de Matallana; casi 20 minutos de jolgorio de tráfico para un rodeo de trayecto que el tren abraza en dos kilómetros, por una huella que está inutilizada desde hace 15 años tras una inversión millonaria.

El video de denuncia, que complementa el trayecto a la inversa, realizado en otra entrega denuncia que recoge la impertinencia del bus desde la estación de Matallana a La Asunción, desvela «la burla» de los políticos a los leoneses que aguantan al raso la mentira del tren que tiene que volver a la estación de Matallana.