El Procurador del Común vuelve a ‘dar un varapalo’ al Ayuntamiento de León por el abandono de Armunia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Armunia ha recibido una nueva resolución del Procurador del Común de Castilla y León (expediente 1179/2026) que insta al Ayuntamiento de la capiutal leonesa a intervenir de forma inmediata para solucionar el grave estado de abandono, suciedad y proliferación de maleza en numerosos solares, fincas y espacios públicos del barrio.

Según la nota emitida por la Junta Vecinal, esta resolución supone un nuevo reproche institucional al Consistorio, que ya había aceptado formalmente recomendaciones similares del Procurador hace casi un año, en septiembre de 2025, sin que la situación haya mejorado de manera significativa. Al contrario, los problemas se habrían mantenido e incluso agravado en algunos aspectos.

El Procurador recuerda en su escrito que el Ayuntamiento no solo aceptó aquellas recomendaciones previas, sino que tiene la obligación de ejercer sus competencias urbanísticas: inspeccionar los terrenos, dictar órdenes de ejecución, imponer multas coercitivas, realizar limpiezas subsidiarias y sancionar a los propietarios incumplidores cuando sea necesario.

No se trata de una facultad discrecional, sino de un deber irrenunciable. Especialmente preocupante resulta el riesgo de incendios derivado de la maleza descontrolada, la invasión de aceras y vías públicas, y el deterioro del entorno de la Presa del Bernesga, factores que ponen en peligro la seguridad de las personas y los bienes. El texto del Procurador apela expresamente a los principios de prevención y precaución y exige actuar “sin demora”.

Esta no es la primera vez que la institución autonómica se pronuncia sobre la situación en Armunia. Durante los últimos meses, los vecinos han venido denunciando públicamente el estado de dejadez en solares y espacios comunes, un problema recurrente que ha generado malestar en la pedanía y que ya había sido objeto de quejas formales ante el Procurador.

Desde la Junta Vecinal consideran que la nueva resolución evidencia el fracaso de la política de mantenimiento del Ayuntamiento en esta zona y confían en que, esta vez, se traduzca en medidas concretas y visibles a corto plazo. Los vecinos esperan que el Consistorio cumpla de una vez por todas con sus obligaciones y revierta una situación que consideran inadmisible en un entorno urbano.