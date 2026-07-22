La Universidad de León encara la fase final de la puntera Sala de Disección del grado en Medicina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León continúa avanzando en la implantación del grado en Medicina con la recta final de las obras de la futura Sala de Disección, un espacio estratégico y una de las infraestructuras docentes más relevantes del proyecto que permitirá desarrollar la formación práctica de las materias relacionadas con la anatomía humana.

Concebida como una instalación puntera que incorporará la tecnología más avanzada disponible para la enseñanza práctica de la Medicina, la nueva sala permitirá desarrollar la formación práctica de las cuatro asignaturas de Morfología, Estructura y Función de los distintos sistemas del cuerpo humano previstas en el segundo semestre del primer curso del grado.

Ubicada en la Facultad de Ciencias de la Salud, la nueva instalación constituye una de las principales actuaciones impulsadas por la Universidad de León para dotar al nuevo grado de unas infraestructuras docentes adaptadas a los estándares más avanzados de la formación médica e incorporar las últimas tecnologías aplicadas a la enseñanza práctica.

La intervención supone la adecuación de más de 560 metros cuadrados distribuidos entre la planta semisótano (351,42 m²) y la planta baja (212,97 m²), además de una actuación puntual en la primera planta (22,92 m²). El proyecto incluye la creación de un nuevo acceso independiente y exclusivo mediante rampa, la instalación de un montacargas que conectará ambas plantas y la renovación integral de todas las instalaciones de abastecimiento, saneamiento, electricidad, iluminación, climatización, ventilación y protección contra incendios.

En estos momentos, las obras afrontan su fase final. Tras completarse prácticamente la ejecución de todas las instalaciones técnicas, los trabajos se centran en la configuración de los espacios interiores, la colocación de paneles de acero lacado con aislamiento de alta densidad, falsos techos, pavimentos y los sistemas de climatización y renovación del aire que garantizarán las condiciones exigidas para este tipo de instalaciones. Paralelamente, la Universidad ultima la recepción del equipamiento especializado, que comenzará a instalarse en las próximas semanas.

Diseñada por el arquitecto de la Universidad Melquiades Renilla, la nueva Sala de Disección ha sido concebida para integrar en un único espacio todas las necesidades docentes y técnicas que requiere la formación práctica del grado en Medicina. Su distribución diferencia claramente la zona destinada a las prácticas del estudiantado y un área técnica específica para la preparación, conservación y tratamiento del material anatómico, garantizando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, sanitarios y de seguridad exigidos para este tipo de instalaciones.

La sala dispondrá de siete mesas de disección, una mesa de perfusión, estación de autopsias, cuatro cámaras de conservación y 12 cámaras de congelación para material anatómico, sistemas de aspiración y desinfección del aire, cabina aspirada, mobiliario técnico de acero inoxidable, iluminación quirúrgica y equipamiento audiovisual, configurando un espacio adaptado a los estándares más avanzados de la formación médica.

La nueva instalación albergará las piezas cadavéricas y las prosecciones que la Universidad de León recibirá en virtud del convenio suscrito con el Centro de Donación de Cuerpos para la Docencia y la Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, permitiendo desarrollar las prácticas previstas en las materias del ámbito de la morfología y la estructura del cuerpo humano desde el primer curso del grado.

A este equipamiento se suma la mesa virtual de disección, que la Universidad de León ya ha recibido y que permitirá complementar las prácticas con material anatómico real mediante un sistema de visualización tridimensional e interactiva del cuerpo humano. Esta tecnología facilitará un modelo híbrido de aprendizaje que combinará la disección tradicional con herramientas digitales de última generación.

"Hemos concebido una sala preparada para incorporar las últimas tecnologías disponibles en la enseñanza práctica de la Medicina, dotando a la Universidad de León de una que responde a los estándares actuales de formación y que permitirá al estudiantado desarrollar sus prácticas en las mejores condiciones desde el inicio del grado", destaca Gabriel Medina, director del área de Ingeniería e Infraestructuras de la Universidad de León.

La puesta en marcha de esta infraestructura forma parte del conjunto de actuaciones impulsadas por la Universidad de León para garantizar el inicio de la titulación en Medicina con las instalaciones y el equipamiento necesarios desde el primer curso.

La previsión es que esta instalación esté plenamente operativa antes del comienzo del segundo semestre del próximo curso, cuando los estudiantes del grado en Medicina comiencen las primeras materias prácticas del ámbito de la morfología y la estructura del cuerpo humano, consolidando así una de las principales infraestructuras docentes de la nueva titulación.