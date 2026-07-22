Conoce la programación de los días de fiesta de Trobajo del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras un intenso fin de semana que reunió a miles de personas en torno al III Slalom de Trobajo del Camino, la comida popular organizada por la Plataforma del Soterramiento y la Asociación Santiago Apóstol, así como la elección de los reyes y reinas de las fiestas, Trobajo del Camino afronta ya sus jornadas centrales de celebración.

Aunque la programación arrancó el pasado 20 de julio con diferentes actividades, entre ellas la exposición fotográfica de Isaac Llamazares, será a partir del jueves 23 cuando las fiestas alcancen su máxima intensidad con el pregón de Presen Alonso, previsto para las 22:45 horas en el Parque de La Era.

A partir de ese momento, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un programa que combina tradición, cultura, música y ocio.

Durante los próximos días, el Parque de La Era, el Parque de la Iglesia y otros espacios del municipio acogerán conciertos, verbenas, actividades infantiles, encuentros gastronómicos, competiciones deportivas y propuestas culturales impulsadas gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, la Junta Vecinal, asociaciones y colectivos de Trobajo del Camino.

Entre las citas más destacadas figuran las actuaciones de las orquestas Garden y Pontevedra, Pasito Show, Black Lion's Roar, la Macro Disco Amnexia, la actuación de Cholo, los tradicionales correbares con charangas y el concierto del Coro Polifónico San Juan Bautista junto a la Coral del Milenario de San Salvador, que reforzarán la oferta musical de las fiestas.

El día grande llegará el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, con la tradicional procesión a las 12, desde la ermita, y la misa en la iglesia en honor al patrón, uno de los actos más representativos del programa. La jornada se completará con el II Certamen de Tortillas de Patata, degustaciones populares, actividades infantiles y una gran verbena.

Las celebraciones continuarán el domingo con la exhibición de lucha leonesa, la popular chorizada y la actuación del Grupo de Bailes Trepalio junto a otros grupos, poniendo en valor el folclore y las tradiciones leonesas. El lunes 27, el tradicional Día del Niño pondrá el broche final a unas fiestas que, durante toda la semana, contarán además con atracciones de feria para el disfrute de las familias.