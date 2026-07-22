El presupuesto de León llegará al Pleno con el informe desfavorable de la Comisión de Cuentas

El proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de León para 2026, que asciende a 173,1 millones de euros, ha dado este miércoles su primer paso formal en la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas. Sin embargo, lo hace con un tropezón técnico en el dictamen previo: la propuesta del equipo de Gobierno capitaneado por el socialista José Antonio Diez llegará al Pleno municipal con un informe desfavorable.

La votación celebrada esta mañana se ha zanjado con el rechazo mayoritario del órgano consultivo. El equipo de Gobierno del PSOE tan solo sumó sus cuatro votos a favor, mientras que la abstención de los dos representantes de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) resultó insuficiente para contrarrestar los cinco votos en contra en bloque arrojados por el resto de la oposición (PP y Vox).

Pese a este dictamen negativo en la comisión —de carácter no vinculante—, la viabilidad política de las cuentas para 2026 está plenamente garantizada de cara al Pleno ordinario de este mes de julio. La abstención estratégica del grupo leonesista permitirá desbloquear un presupuesto que venía arrastrando meses de prórroga presupuestaria y una tensa negociación.

El portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, justificó esta semana la postura de UPL en un ejercicio de «responsabilidad» institucional para no paralizar la gestión diaria del municipio, si bien no ahorró críticas al proyecto económico del PSOE.

Sendino tildó de «irreales» los casi 17 millones de euros consignados para inversiones, achacando la estrechez de las cifras a la «mala gestión» de los socialistas en episodios como la anulación judicial de la tasa de basuras.

Asimismo, la formación leonesista ha condicionado el mantenimiento de su posición a que el regidor ejecute proyectos pendientes de ejercicios anteriores, entre los que destacan la reforma del Plan del Casco Antiguo o la construcción del esperado centro cívico de Eras de Renueva.

Por su parte, el alcalde José Antonio Diez, ha admitido la dureza del escenario político y económico de los últimos meses, pero insiste en que la aprobación de este documento económico relanzará proyectos clave para la capital.

El montante global de 173,1 millones de euros sitúa el grueso de las obligaciones en el capítulo de personal (75,4 millones de euros) y en bienes y servicios (40,8 millones).

Entre las partidas más abultadas del borrador destacan en infraestructura verde y mantenimiento, 10 millones de euros para la puesta a punto y conservación de la ciudad; en transporte público, 9,3 millones para subvencionar el autobús urbano; las políticas sociales se llevan más de 4,7 millones para la ayuda a domicilio y prestaciones de emergencia social, mientras el patrimonio y el urbanismo designan para la rehabilitación de fachadas en la Plaza Mayor (656.000 €), intervenciones en el entorno del Camino de Santiago a su paso por Puente Castro (609.000 €), el desarrollo en la antigua azucarera Santa Elvira (523.000 €) y nuevos trabajos de restauración en la muralla (280.000 €).

Para el comercio se reservan 300.000 euros para lanzar una nueva edición de los bonos al consumo, además de partidas específicas para el impulso de las pedanías de Armunia, Trobajo del Cerecedo y Oteruelo.

Con la aritmética asegurada gracias al acuerdo implícito con la formación leonesista, el equipo de Gobierno prevé superar el trámite plenario a finales de mes, sorteando la oposición frontal de PP y Vox y dando luz verde definitiva a las cuentas del ejercicio.