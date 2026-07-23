El lastre de ocho años de los examinadores lleva a las autoescuelas a tomar las calles de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Ocho años con problemas en la plantilla de examinadores de la Dirección Provincial de Tráfico: bajas, jubilaciones y vacantes sin cubrir, sin acceso al plan de refuerzo y con una bolsa con 3.500 aspirantes que están bloqueados a la espera de poder presentarse al práctico, la Asociación Provincial de Autoescuelas de León ha explotado y convoca una gran manifestación para el próximo jueves 30 de julio. A la protesta acudirán vehículos de todo tipo, ya que la paralización de los exámenes no solo afecta a los jóvenes que quieren sacarse el carné sino que tiene una fuerte impacto en áreas profesionales como las ligadas al transporte, de viajeros o mercancías, pero también a la logística o a profesiones vinculadas a las Fuerzas Armadas o los bomberos, que necesitan permisos concretos para poder ingresar.

La provincia cuenta ahora con cuatro examinadores en activo, cuando las necesidades de León y Ponferrada exigen al menos seis, a los que se sumaría un coordinador. «Es una situación ya estructural que se viene repitiendo desde hace años y que se agrava cada vez que se produce una baja laboral», relata el vicepresidente de la asociación, Miguel Ángel López, quien denuncia que ha habido incluso aspirantes que han perdido la tasa porque el tiempo de espera ha superado los seis meses previstos. Todo como consecuencia que León tiene una plantilla que suma a las bajas «una dotación inferior a la prevista» y que, por lo tanto, «una plantilla que funciona permanentemente al límite no es una plantilla suficiente».

Las exigencias de las autoescuelas a la DGT incluyen que se cubran «de forma inmediata» todos los puestos en León, que se implante «un sistema ágil» para sustituir las bajas laborales y las jubilaciones «sin que transcurran meses», un plan extraordinario de choque para reducir la bolsa actual de aspirantes acumulada, una planificación diferenciada para la provincia atendiendo a sus necesidades concretas y una mesa permanente de seguimiento en la que participen la Jefatura Provincial de Tráfico y los representantes del sector para analizar periódicamente el número de aspirantes pendientes, los tiempos medios de espera, la plantilla disponible, las bajas, las vacantes y la capacidad real de examen.

«La situación no es única de León, afecta a miles de personas en toda España», recuerda López, para inicidir en que, además, León se quedó fuera del plan de refuerzo lanzado por Tráfico, pero que las autoescuelas leonesas lo que exigen es «una medida a largo plazo».

El secretario general de la Fele, Enrique Suárez, dio el máximo apoyo de la patronal al sector de las autoescuelas a las que recuerda que ya viven una situación crítica como consecuencia de las cargas fiscales y el aumento del precio del carburante.

La protesta del jueves saldrá a las 12.00 horas del campo de fútbol y partirá hacia Ingeniero Sáenz de Miera, para llegar a Guzmán y dirigirse a República Argentina, Santa Nonia, San Francisco, Independencia, plaza de Santo Domingo y Gran Vía de San Marcos hasta llegar a la plaza de la Inmaculada, donde se leerá el manifiesto frente a la Subdelegación de Gobierno. Posteriormente, la marcha continuará por la avenida de Roma, Guzmán el y Ordoño II, para finalizar en las inmediaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de León, donde tendrá lugar la concentración final. «Queremos una movilización visible, firme, pacífica y respetuosa», señala López, quien recuerda que en los últimos meses han tenido reuniones con Subdelegación y que la falta de «acciones concretas» ha llevado a materializar su protesta en las calles.

Son 33 las autoescuelas de la provincia «en su mayoría pequeñas y medianas empresas, con trabajadores contratados, vehículos, seguros, instalaciones y unos costes fijos, y la falta de fechas suficientes y previsibles nos impode organizarnos adecuadamente», dice López.