El PP de León denuncia el abandono del barrio de La Lastra y exige al alcalde que cumpla con sus compromisos

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El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León denuncia el abandono que sufre el barrio de La Lastra y los reiterados incumplimientos de los compromisos adquiridos por el alcalde, José Antonio Diez, con los vecinos.

El PP asegura que las zonas verdes presentan una evidente falta de mantenimiento, con amplias superficies secas, sin riego y abundante maleza.

Añaden que plazas, paseos y espacios públicos muestran un progresivo deterioro, con malas hierbas creciendo entre los adoquines, mobiliario urbano envejecido y parques infantiles que requieren actuaciones de mejora y conservación porque son un riesgo para los niños.

El PP considera especialmente preocupante que, mientras el equipo de gobierno anuncia nuevos proyectos para la ciudad, sea incapaz de atender cuestiones tan básicas como el mantenimiento ordinario de los barrios o el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos.

“No es aceptable que un barrio que ha experimentado un importante crecimiento urbanístico durante los últimos años siga esperando inversiones básicas comprometidas hace años. Gobernar también significa cumplir la palabra dada y mantener adecuadamente los espacios públicos que utilizan diariamente cientos de familias”, señalan los populares en un comunicado.

También afirman que continúan pendientes otras actuaciones largamente reivindicadas por los vecinos, como la implantación del sistema de riego en todas las zonas verdes, la mejora de los parques infantiles, la eliminación de las piedras existentes en las áreas de juego, la reposición del parque de madera y la ejecución de las inversiones comprometidas para el Parque de la Participación Ciudadana.

Por ello exigen al alcalde “que abandone la política de los anuncios grandilocuentes y las fotos, atienda las demandas vecinales y acometa de manera inmediata las actuaciones de mantenimiento y mejora que La Lastra lleva años esperando”.