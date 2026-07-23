Diario de León

Un choque entre dos coches en León deja una mujer herida

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias

Ambulancia del 112 de Castilla y León.

Ambulancia del 112 de Castilla y León.112

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Redacción
León

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Dos turismos han chocado en el cruce con la calle Maestro Nicolás, junto a la plaza de toros en León este jueves a las 11:03 horas. El suceso ha dejado una mujer de unos 60 años herida, que se encuentra consciente, pero refiere dolor de pecho. El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. 

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