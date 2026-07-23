Un choque entre dos coches en León deja una mujer herida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos turismos han chocado en el cruce con la calle Maestro Nicolás, junto a la plaza de toros en León este jueves a las 11:03 horas. El suceso ha dejado una mujer de unos 60 años herida, que se encuentra consciente, pero refiere dolor de pecho. El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.