El radar de la A-66 entre Ardón y Valdevimbre es el que más multa en León con más de 22.000 sanciones, 61 al día

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La velocidad sale cada vez más cara en España. Durante el año pasado, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron la cifra récord de 246.802.934 €, lo que representa un contundente incremento del 14% respecto al periodo anterior, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Según AEA, este importante incremento no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT.

A juicio de AEA “la maquinaria sancionadora es tan precisa que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país (sin contar con las impuestas en el Pais Vasco y Cataluña)”.

La gran sorpresa del informe radica -según AEA- en la extrema eficiencia de un pequeño grupo de cinemómetros. De los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias. Este selecto grupo de dispositivos es responsable de casi la mitad del impacto económico de la campaña.

Por comunidades autónomas, la presión sancionadora se concentra de forma muy desigual (Ver cuadro):

• Los líderes en recaudación están en las provincias de Valencia (18,9 millones €), Madrid (17,9 millones €) y Cádiz (16,5 millones €).

• Mientras que las zonas de tregua se localizan en Ourense (1,3 millones €), Cáceres (1,6 millones €) y Salamanca (1,8 millones €).

En León

El tramo leonés de la Autovía Ruta de la Plata (A-66) se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los conductores. Según el último informe elaborado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sobre los cinemómetros más sancionadores del país, el dispositivo situado en el kilómetro 160, emplazado entre las localidades leonesas de Ardón y Valdevimbre, registró un total de 22.298 multas.

Esta elevadísima cifra de sanciones sitúa al radar provincial en la parte noble del ranking nacional de los dispositivos con mayor volumen de denuncias. El volumen de actividad de este punto de control implica que el cinemómetro cazó de media a más de sesenta conductores cada día, consolidándose como un foco crítico de vigilancia en la red viaria de alta capacidad que cruza la provincia de León.

El informe de AEA pone de relieve cómo determinadas ubicaciones en autovías concentran una enorme presión sancionadora. Con estos datos sobre la mesa, la asociación vuelve a abrir el debate sobre la eficacia preventiva de estos dispositivos frente a su evidente impacto recaudatorio en las carreteras españolas.