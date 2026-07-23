Cine por dos euros para mayores de 65 en León y Astorga

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El programa Cine Sénior regresa a León con una nueva edición, tras el éxito alcanzado en la anterior, en el que registró un crecimiento del 66 por ciento, según explicó hoy el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, durante la presentación en el Cine Velasco de Astorga.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura para facilitar el acceso de las personas mayores de 65 años a las salas de cine mediante entradas a un precio reducido de dos euros todos los martes.

Alaiz destacó el éxito del programa en la provincia de León desde su puesta en marcha. En la primera edición, celebrada en 2023, 8.341 personas mayores acudieron al cine gracias a esta iniciativa. En 2024 la cifra ascendió hasta 13.863 espectadores, lo que supone 5.522 asistentes más y un incremento superior al 66 por ciento.

"Estos datos demuestran que el programa funciona. Detrás de cada entrada hay una persona que vuelve a disfrutar del cine, que comparte una experiencia cultural y que mantiene una vida activa. Esa es la verdadera razón de ser de esta iniciativa", señaló el subdelegado.

La presentación se celebró en Astorga con el objetivo de poner en valor el papel que desempeñan las salas cinematográficas fuera de las grandes ciudades. "Queríamos presentar esta edición aquí porque el acceso a la cultura no puede depender del lugar donde uno viva. El Gobierno de España quiere que los vecinos de ciudades como Astorga tengan las mismas oportunidades para disfrutar del cine que quienes viven en grandes capitales", dijo.

En este ejercicio, dos salas leonesas se han adherido al programa, el Cine Velasco de Astorga y los Cines Van Gogh de León. Las personas mayores de 65 años podrán beneficiarse del precio reducido de dos euros todos los martes, sin necesidad de realizar ningún trámite previo. Bastará con adquirir la entrada en la sala o por internet y acreditar la edad mediante un documento identificativo en el momento de acceder al cine.

“El cine es cultura, pero también es convivencia, bienestar y participación. Con este programa apoyamos a nuestros mayores, fortalecemos nuestras salas de cine y contribuimos a mantener viva la oferta cultural de la provincia”.