UPL exige actualizar el estatus de las Tcae en León, regidas por una norma de 1973

Ni la pandemia ni las décadas de evolución en los hospitales han servido para poner al día la situación de las Técnicas y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Tcae). Para poner fin a este agravio, UPL ha movido ficha en las Cortes de Castilla y León al registrar una Proposición No de Ley que busca hacer justicia con un sector clave para el sistema de salud. La iniciativa, firmada por los procuradores Alicia Gallego, Luis Mariano Santos y Rosa María Quintanilla, pide un paso al frente tan claro como demorado: que la Junta presione al Gobierno central para encuadrar formalmente a las Tae en el subgrupo profesional C1.

La paradoja roza lo absurdo. Para ejercer como Tcae se exige un título de Técnico de Grado Medio de FP, lo que sobre el papel (según el Estatuto Básico del Empleado Público) equivale al subgrupo C1. Sin embargo, en la práctica siguen encasilladas en el C2, sufriendo un recorte salarial continuado «que no se corresponde con su formación ni con sus responsabilidades diarias», indican.

Los leonesistas recuerdan que esta «anomalía» golpea de lleno a un colectivo feminizado, alimenta una brecha salarial de género que choca con el siglo XXI a pesar de contar con el respaldo de resoluciones judiciales y de compromisos previos firmados por el propio Ministerio de Hacienda.

El marco normativo no se queda atrás. Las funciones de las auxiliares siguen reguladas por un texto de 1973, redactado hace más de medio siglo, cuando la sanidad no recordaba en nada a la tecnología o los protocolos de la Medicina actual. UPL pide reclasificar, actualizar el decreto y que sean profesión sanitaria.