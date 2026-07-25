Los abogados exigen agilizar la ley de eficiencia y regular la IA al Gobierno

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El Consejo de la Abogacía de Castilla y León trasladará a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, presidida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las conclusiones de su quinto Congreso autonómico, en las que reclama agilizar la implantación de la Ley de Eficiencia y avanzar en una regulación de la inteligencia artificial que garantice la protección de los derechos de los ciudadanos.

El presidente del consejo, el leonés Fernando Rodríguez Santocildes, presentó el documento durante el último pleno del año judicial, celebrado que recoge las conclusiones tras las aportaciones realizadas en el congreso celebrado en Zamora entre el 27 y el 29 de mayo y que pretenden contribuir a la mejora del servicio público de justicia.

Entre las principales preocupaciones figura la aplicación de la Ley de Eficiencia, cuya implantación progresiva, según la abogacía, evidenció una «desconexión» entre los objetivos de la reforma y su puesta en práctica. Los letrados consideraron que la reorganización judicial provocó retrasos y dificultades organizativas, además de generar desigualdades territoriales derivadas de los procesos de especialización y comarcalización.

A juicio del colegio, estas circunstancias pueden dificultar el acceso de los ciudadanos a la Justicia, especialmente en el medio rural, y afectar a servicios como la atención a las víctimas de violencia de género o la asistencia jurídica gratuita, al concentrar determinados órganos especializados lejos del lugar de residencia de los usuarios.

Otro de los asuntos analizados durante el congreso fue el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. La abogacía autonómica defendió la necesidad de desarrollar un marco regulatorio que permita aprovechar las ventajas de estas herramientas sin comprometer derechos fundamentales como la confidencialidad, la independencia profesional o la seguridad jurídica.

Durante el encuentro, el abogado leonés Manuel Núñez Arias juró como nuevo consejero del consejo. Núñez Arias cuenta con una amplia experiencia profesional e institucional y formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de León entre 2017 y 2025, donde ejerció como diputado segundo y asumió importantes responsabilidades en materia de turno de oficio y ordenación profesional.

Asimismo, apostó por reforzar la formación de los profesionales, garantizar la supervisión humana de los sistemas de IA y asegurar que estas tecnologías actúen como apoyo al trabajo del abogado, sin sustituir su criterio profesional.