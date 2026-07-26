León afronta una semana de estabilidad veraniega con cielos despejados y temperaturas al alza según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jornada en León un panorama meteorológico marcado por la estabilidad y el predominio de los cielos despejados, en consonancia con el pleno apogeo de la temporada estival en la meseta. Los leoneses disfrutan de un tiempo apacible, ideal para las actividades al aire libre, sin rastro de precipitaciones significativas en el horizonte inmediato.

Durante las horas centrales del día, las temperaturas máximas en la capital rondarán los 29 grados centígrados, mientras que las mínimas registradas a primera hora de la mañana se han situado en unos frescos 9 grados, manteniendo la tradicional amplitud térmica característica de la zona. El viento sopla de forma floja con componente norte, aportando una ligera brisa que suaviza el ambiente durante los momentos de mayor insolación.

De cara a los próximos días, la AEMET adelanta una tendencia clara hacia el ascenso progresivo de las temperaturas. El termómetro iniciará una escalada continuada que situará las máximas por encima de los 30 grados a principios de semana, alcanzando valores propios de pleno verano que exigirán la hidratación y la protección solar habituales en estas fechas.