Restricciones de circulación en la avenida Antibióticos de León a partir de este lunes 27 de julio

Imagen de las restricciones de circulación que habrá en la avenida Antibióticos de León a partir del 27 de julio.AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado sobre las restricciones en la circulación de vehículos en la avenida Antibióticos por la realización de obras a partir de este 27 de julio, concretamente el tramo comprendido entre las calles San Juan Bosco y Lima, donde se producirán cortes parciales de carriles de circulación en dos fases.

La primera fase se desarrollará entre los días 27 y 31 de julio y se cortarán los dos carriles de entrada a León de la avenida Antibióticos, mientras que en la segunda fase, que tendrá lugar entre los días 3 y 7 de agosto, se cortarán los dos carriles de salida a León de esa misma vía.

La Policía Local coordinará estas modificaciones con la empresa responsable de las obras con el fin de minimizar las afecciones al tráfico y garantizar que la circulación se desarrolle de la mejor manera posible, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además, los agentes policiales han recomendado a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación.