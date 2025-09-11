Dos heridos tras colisionar un turismo con un objeto en San Andrés del Rabanedo
Fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario
Dos hombres de 28 y 48 años resultaron heridos la pasada noche después de que el turismo en el que viajaban chocase con un objeto en el kilómetro 3 de la carretera CL-623, a su paso por San Andrés del Rabanedo (León).
El suceso se produjo a las 22.59 horas y al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo y una ambulancia de soporte vital básico. Los dos heridos fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León.