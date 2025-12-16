La Junta inicia la reparación del tejado del colegio Trepalio y acusa al Ayuntamiento de San Andrés de "años de abandono"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, ha iniciado las obras de reparación de la cubierta del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Trepalio, ubicado en Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés del Rabanedo. Esta intervención se considera de emergencia y tiene como objetivo subsanar "el lamentable estado de la cubierta", provocado por la falta de mantenimiento durante años.

La obra, que arrancará este mismo viernes, contempla la revisión integral de la estructura, la limpieza de la propia cubierta y la reparación de canalones y bajantes del edificio. El plazo estimado para la finalización de los trabajos es antes del mes de febrero.

Desde la Delegación Territorial de la Junta en León se ha querido subrayar que esta actuación es consecuencia directa de la inacción municipal. "El abandono, porque se trata de un abandono por parte del Ayuntamiento durante décadas, ha motivado que la cubierta esté en una situación francamente lamentable, obligándonos a realizar una obra de emergencia", ha señalado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

Asimismo, cabe destacar que la Dirección Provincial de Educación y la Delegación Territorial habían mantenido varias reuniones con el Consistorio de San Andrés del Rabanedo, donde ya se advirtió de la situación y se puso en conocimiento del Ayuntamiento el estado de deterioro de sus centros.

"La falta de mantenimiento y el abandono durante años y años motiva que al final las infraestructuras se deterioren y estén en el estado en que se encuentra la cubierta del Trepalio. La Junta asume esta reparación para garantizar la seguridad y las condiciones adecuadas para la comunidad educativa", concluye el delegado.