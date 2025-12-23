San Andrés da luz verde al desarrollo urbanístico de la zona de Gran Capitán

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) ha dado luz verde este martes a la aprobación definitiva del estudio de detalle que permitirá el desarrollo urbanístico del 'SUNC-21', una zona ubicada en el barrio de Paraíso Cantinas, en el entorno del parque de Gran Capitán.

El Ayuntamiento ha informado, a través de un comunicado, que esta aprobación supone "un importante impulso para la regeneración y ordenación urbanística de esta área del municipio".

La propuesta ha salido adelante con el voto favorable de la mayoría de los grupos municipales, mientras que Izquierda Unida-Podemos ha optado por la abstención.

El proyecto prevé la construcción de viviendas, asimismo, se incluye la creación de nuevos jardines y una zona comercial.

Con el desarrollo posterior se dotará de los suficientes espacios de aparcamiento ya que las zonas de equipamiento que se ceden al Ayuntamiento se pueden desarrollar para esa utilidad.

El documento tiene como principal objetivo el desarrollo del 'SUNC-21' de acuerdo con los nuevos estándares de calidad urbanísticos, contribuyendo así a un crecimiento ordenado y sostenible del municipio, ha destacado el Consistorio.