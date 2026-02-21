León corta uno de los principales accesos con el alfoz este lunes por culpa de un socavón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local de León avisa del corte al tráfico de la avenida de San Andrés con motivo de los trabajos de reparación de un socavón localizado en la incorporación desde esta vía a la glorieta de Carlos Pinilla, el próximo lunes 23 de febrero.

Asimismo, se desviará el tráfico en la calle Laureano Díez Canseco en su confluencia con la calle Hermanos Machado.

La restricción del tráfico rodado será desde las 09.30 horas del lunes 23 hasta el martes 24 para permitir el fraguado del aglomerado empleado.

La Policía Local fijará un dispositivo de control, vigilancia y regulación del tráfico, estableciendo como ruta alternativa la calle Pérez Galdós, Hermanos Machado y avenida de La Magdalena.