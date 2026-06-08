Atropellada una mujer en La Virgen del Camino

Imagen de archivo de un control policial en La VirgenDL

Una mujer de 65 años ha sufrido un atropello en la calle Zamora de La Virgen del Camino.

El Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada de la Policía Local de Valverde de la Virgen a las 09.54 horas para informar del atropello de un turismo a una mujer, de unos 65 años, que tiene un golpe en la cabeza.

Se cursó aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envía recurso para realizar la asistencia sanitaria.