Diario de León

Atropellada una mujer en La Virgen del Camino

La víctima tiene 60 años y sufre lesiones leves

Imagen de archivo de un control policial en La Virgen

Imagen de archivo de un control policial en La VirgenDL

Miguel Ángel Zamora
Publicado por
Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

Creado:

Actualizado:

Una mujer de 65 años ha sufrido un atropello en la calle Zamora de La Virgen del Camino. 

El Servicio de Emergencias 112  recibió una llamada de  la Policía Local de Valverde de la Virgen a las 09.54 horas para informar del atropello de un turismo a una mujer, de unos 65 años, que tiene un golpe en la cabeza.

Se cursó aviso a  Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envía recurso para realizar la asistencia sanitaria.

tracking