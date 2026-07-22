El asfaltado nocturno en San Andrés se inicia en Heriberto Ampudia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo iniciará la noche del domingo, 26 de julio, las obras del Plan de Asfaltado en la calle Párroco Heriberto Ampudia (21.00-6.00 horas) para afectar lo menos posible al tráfico que registra esta vía. Se recomienda a los usuarios seguir las indicaciones.

En la Glorieta Donantes de Sangre, el asfaltado se ejecutará durante las noches del 27 y 28 de julio, con restricción del acceso desde las calles que confluyen en la rotonda, también únicamente en horario nocturno.

Las actuaciones están financiadas con cargo al Fondo de Cooperación Local que supondrá una inversión superior a 272.000 euros y que permitirá renovar el firme y mejorar la seguridad vial en varias calles del municipio.

Los trabajos se han programado durante las próximas semanas, coincidiendo con las vacaciones escolares y la época estival, de menor volumen de tráfico.