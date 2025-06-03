Fiestas de San Juan y San Pedro en León 2025: principales novedades del programa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Fiestas de San Juan y San Pedro en León, que se celebrarán del 21 al 30 de junio, prometen llenar la ciudad de música. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León ha diseñado un programa que combina propuestas tradicionales con novedades destacadas, priorizando la inclusión, la sostenibilidad y el talento local. A continuación, se detallan las principales novedades de esta edición

El cartel oficial de las fiestas, titulado Rampante, ha sido creado por el diseñador Juan Diego Ingelmo, nacido en Burriana (Castellón) pero con raíces leonesas. Su obra, elegida entre diez propuestas, destaca por un gran león como símbolo de la ciudad y ha sido premiada con 1.250 euros. Ingelmo, apasionado por la cartelería, expresó su emoción por contribuir a la imagen de unas fiestas que le conectan con sus recuerdos de infancia en León.

Espectáculo pirotécnico inclusivo

Una de las grandes novedades de este año es el espectáculo pirotécnico de la Noche de San Juan, el 23 de junio, denominado Luminosidad Silente. Este show, que se celebrará en la ribera del río Bernesga junto al IES Eras de Renueva, utilizará pirotecnia de bajo impacto sonoro para minimizar la contaminación acústica. Con un enfoque inclusivo, se busca reducir molestias a personas con hipersensibilidad auditiva, trastornos del espectro autista (TEA) y animales, mientras se resaltan los colores de la bandera de León en un despliegue visual de alta luminosidad.

Conciertos con sabor local y nacional

El programa musical de las fiestas destaca por su variedad y por dar protagonismo a artistas locales y nacionales. Entre las actuaciones confirmadas en la explanada de los Pendones Leoneses se encuentran Mago de Oz (26 de junio, con un caché de 29.040 euros), el doble concierto de Carlos Sadness (30.250 euros) y La Habitación Roja (14.520 euros) el 27 de junio, y Efecto Pasillo (28 de junio, 32.670 euros), siendo este último el concierto más caro de la programación. Además, el leonés Polo Nández actuará el 21 de junio en la plaza de San Marcelo, un escenario que sustituye a la Plaza Mayor debido a las obras en curso. Otros eventos musicales incluyen el concurso DJ Cazurro del Año (22 de junio, 9.075 euros) y el tercer asalto de la Batalla del Rock con las orquestas Cañón y Malditos Pendejos (23 de junio, 31.460 euros). El Festival de Música de Cadena Dial abrirá las fiestas el 21 de junio con Café Quijano y Merche como protagonistas.

La orquesta La Misión, autoproclamada “el espectáculo más grande de España”, se presentará el 24 de junio con un caché de 24.200 euros, consolidando la apuesta por eventos de gran formato. En total, los siete principales conciertos de este año suponen un gasto de 171.000 euros, una cifra algo inferior a los 194.000 euros de 2024, a pesar del aumento en los costos de producción y cachés de los artistas.

Cambios en el programa tradicional

Una de las noticias más destacadas es la ausencia, tras 25 años, de las carpas del encuentro de asociaciones de inmigrantes y vecinos, una decisión que ha generado debate en la ciudad. Por otro lado, la Feria Taurina de San Juan y San Pedro 2025 ya ha abierto la venta de abonos y localidades, con renovaciones disponibles del 2 al 7 de junio y venta de entradas sueltas a partir del 9 de junio.

Un programa para todos los públicos

El programa de las fiestas, que arrancará oficialmente el 21 de junio con el pregón, busca llegar a todos los barrios y pedanías de León con actividades como pasacalles, espectáculos de danza, actividades infantiles y un escape room itinerante. La Hoguera de San Juan, dedicada al “rugido del León” y ubicada en Eras de Renueva, seguirá siendo un momento álgido de la programación, acompañada por el espectáculo pirotécnico.

Con un presupuesto que refleja el aumento de los costos de producción, las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 se presentan como una celebración que combina tradición, innovación e inclusión, consolidando a León como un referente festivo en la región.