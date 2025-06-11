El verdadero origen de las fiestas de San Juan y San Pedro en León: historia, fuego y comunidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cada año, a finales de junio, León se ilumina con hogueras, música y un ambiente festivo que marca el inicio del verano. Las fiestas de San Juan y San Pedro, consideradas la Semana Grande de la ciudad, son mucho más que una celebración; son un reflejo de la historia, la cultura y la identidad leonesa. Pero, ¿cuál es el origen de estas fiestas? ¿Por qué se celebran en estas fechas?

Las fiestas de San Juan y San Pedro en León tienen su génesis en una feria de ganados que se celebraba en la ciudad desde el siglo XV. Según documentos históricos, como los conservados en el Archivo de Simancas, en 1466 el rey Enrique IV otorgó a León el privilegio de organizar dos ferias francas al año: una en San Juan (24 de junio) y otra en Todos los Santos. Estas ferias no solo eran un punto de encuentro para el comercio de ganado y productos agrícolas, sino también una oportunidad para la convivencia social, dando lugar a celebraciones que, con el tiempo, se transformaron en fiestas populares.

La fecha de San Juan, el 24 de junio, no es casual. Coincide con la celebración cristiana del nacimiento de San Juan Bautista, pero también está profundamente vinculada al solsticio de verano, que ocurre alrededor del 21 de junio. En la tradición pagana, el solsticio marcaba el día más largo del año, y se encendían hogueras para “dar fuerza al sol”, que comenzaba a debilitarse con el acortamiento de los días. El cristianismo adaptó estas costumbres precristianas, asociando las hogueras con el anuncio del nacimiento de San Juan Bautista, cuyo padre, Zacarías, según la Biblia, encendió una hoguera para celebrar la llegada de su hijo.

Por su parte, San Pedro, celebrado el 29 de junio, se incorporó a la festividad leonesa como una extensión natural, ya que ambas fechas, cercanas en el calendario, permitían prolongar la alegría de la feria. San Pedro, considerado el primer papa, añadió un componente religioso y cívico que enriqueció la celebración.

De feria de ganado a fiesta popular: la evolución en el siglo XIX

Aunque las ferias de San Juan ya eran un evento consolidado en la Edad Media, no fue hasta el siglo XIX cuando comenzaron a adquirir el carácter festivo que conocemos hoy. En los años 80 de ese siglo, el Ayuntamiento de León empezó a potenciar la feria con atracciones y actividades para atraer a más visitantes, impulsando la economía local. En 1886, la música comenzó a sonar en las calles para amenizar el ambiente, y en 1891 se creó la primera comisión de festejos, un hito que marcó la transición de la feria de ganado a una fiesta popular.

El periódico El Eco publicó en mayo de 1891 un artículo que abogaba por convertir la feria en una celebración más estructurada, inspirándose en lo que ya ocurría en otras ciudades españolas. Este impulso dio lugar al primer programa oficial de festejos, que incluyó música, toros, iluminación innovadora y la llegada del circo a la plaza del Conde Luna. Como señala el cronista oficial de León, Luis Pastrana, en su obra 'Políticas ceremonias de León, siglo XXI', estas novedades “rompían la monotonía de la ciudad” y atraían a forasteros, consolidando las fiestas como un evento de referencia.

La noche de San Juan: fuego, magia y tradición

El punto álgido de las fiestas es la noche de San Juan, la víspera del 24 de junio, conocida por su carácter mágico y su simbolismo. En León, la quema de la hoguera es el acto central, un ritual que conecta con las tradiciones paganas de purificación y renovación. Los leoneses se reúnen para quemar en el fuego lo viejo y lo negativo, abriendo paso a nuevos deseos y esperanzas. Este acto, acompañado de espectáculos pirotécnicos de renombre internacional, refleja la pasión de la ciudad por los fuegos artificiales o los drones, una tradición que ha convertido a León en un referente en este arte.

La Noche de San Juan también está impregnada de leyendas locales, como la de la Encantada o Xana, una figura mitológica asociada a las montañas leonesas. En algunos pueblos de la provincia, se cuenta que en esta noche mágica el sol “baila” al amanecer, una creencia que perdura en zonas como el Curueño o Valencia de Don Juan.

San Pedro y la Semana Grande: una celebración para todos

Tras la Noche de San Juan, las fiestas se extienden hasta el 29 de junio, día de San Pedro, con un programa que combina tradición y modernidad. Desfiles de Gigantes y Cabezudos, verbenas, conciertos, actividades infantiles y competiciones deportivas. Desde 1947, cuando las fiestas experimentaron un “despegue” con cabalgatas, danzas folclóricas y concursos hípicos, el Ayuntamiento ha trabajado para que la celebración llegue a todos los barrios, fomentando la participación de pequeños y mayores.

En 2025, el programa promete ser especialmente inclusivo. Por ejemplo, el espectáculo pirotécnico de la Noche de San Juan, denominado Luminosidad Silente, utilizará pirotecnia de bajo impacto sonoro para reducir molestias a personas con hipersensibilidad auditiva y animales. Además, artistas como Mago de Oz, Carlos Sadness y Café Quijano actuarán en la explanada de los Pendones Leoneses, consolidando a León como un referente musical durante estas fechas.

¿Por qué sigue siendo relevante?

Las fiestas de San Juan y San Pedro no solo celebran el solsticio de verano y la herencia cristiana, sino que también refuerzan el sentido de comunidad en León. Son un momento para reunirse, compartir y disfrutar de la riqueza cultural de la ciudad. La combinación de historia, tradiciones como las hogueras y leyendas locales, y un programa moderno que incluye música y gastronomía, hace que estas fiestas sean únicas y atractivas para un público amplio.

Además, su arraigo histórico y su capacidad para adaptarse a los tiempos actuales —con iniciativas como la pirotecnia inclusiva— las convierten en un ejemplo de cómo las tradiciones pueden evolucionar sin perder su esencia. Para los leoneses, estas fiestas son una oportunidad de honrar su pasado mientras miran hacia el futuro, quemando en la hoguera de San Juan lo que ya no sirve y celebrando con San Pedro la alegría de estar juntos.

En resumen, las fiestas de San Juan y San Pedro en León son un testimonio vivo de la historia y la cultura de la ciudad. Desde sus orígenes como una feria medieval hasta su transformación en una celebración vibrante que combina fuego, música y tradiciones, estas fiestas han sabido adaptarse a los tiempos mientras mantienen su conexión con el solsticio de verano y la devoción a San Juan Bautista y San Pedro. Celebradas a finales de junio, no solo marcan el inicio del verano, sino que también invitan a leoneses y visitantes a sumergirse en una experiencia única, donde la magia de la Noche de San Juan y la alegría de la semana grande crean recuerdos imborrables.