Así será el dispositivo especial de seguridad en las fiestas de San Juan y San Pedro en León

El Ayuntamiento de León ha celebrado este miércoles la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde José Antonio Diez, para coordinar el dispositivo especial de las fiestas de San Juan y San Pedro. La reunión, realizada en San Marcelo, ha contado con la participación de los cuerpos de seguridad del Estado y otras administraciones para garantizar la prevención y seguridad durante las festividades, que esperan una gran afluencia de público.

La Policía Local movilizará a todos sus efectivos entre el 20 y el 30 de junio, con patrullas a pie en el casco histórico, el recinto ferial y otros puntos de la ciudad donde se celebren actividades. Además, se reforzará la seguridad este fin de semana por el evento Monoloco, cerca del Palacio de Congresos y Exposiciones.

El operativo incluye refuerzos en jornadas de gran afluencia, como la noche del 23 de junio en Eras de Renueva, con los fuegos artificiales y la hoguera de San Juan, así como en los conciertos programados. También se establecerán controles de alcohol y drogas en los accesos a la ciudad, en colaboración con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, para prevenir incidentes.

El dispositivo busca garantizar la seguridad y el disfrute de las fiestas en un entorno seguro para todos los asistentes.