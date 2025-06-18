Karaokalle, el concurso para elegir la mejor imitación musical del Come y Calle
Los organizadores del Come y Calle lanzan 'Karaokalle', un concurso para encontrar el mejor talento imitando a los cantantes de ayer y de hoy.
Para ello, los concursantes deberán caracterizarse con su mejor outfit para imitar a su estrella favorita y prepara su mejor canción!! Las inscripciones de deben realizar mandando un email con la propuesta a comeycalleleon@gmail.com
La actuación será el domingo 22 de junio a partir de las 22:00.
El premio para la mejor imitación del Karaokalle es de 300 euros.