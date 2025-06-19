Más de 50 citas deportivas animarán las fiestas de San Juan y San Pedro en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León contarán con una variada y extensa programación deportiva para todos los gustos organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León, en colaboración con diversas entidades. En total se celebrarán más de medio centenar de eventos deportivos de 20 disciplinas diferentes, en 22 ubicaciones de la ciudad, entre el 20 y el 29 de junio.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, se ha reunido esta semana con representantes de las entidades colaboradoras para concretar los detalles del programa. Durante el encuentro ha destacado la tradición que tienen muchas de las actividades para llegar a todos los públicos y en diferentes escenarios de la ciudad. Canuria también ha agradecido el esfuerzo de clubes, federaciones y asociaciones implicadas en la organización de las actividades, que permitirán que el deporte recupere su papel protagonista en las celebraciones festivas de la capital leonesa.

Pádel, squash, baloncesto, ciclismo, atletismo, judo, capoeira, golf, esgrima, fútbol, deportes autóctonos como el bolo leonés o lucha leonesa, y disciplinas como el skate o la hípica, entre otras, llenarán las calles y las instalaciones deportivas leonesas durante estos días. En varios de los eventos está prevista la participación de deportistas de alto nivel, incluso internacional, aunque el objetivo común será fomentar la implicación del público como parte activa o como espectador.

Uno de los eventos destacados de este año será el LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos organizado por la Concejalía de Deportes y que tendrá lugar en el Campo Hípico Municipal (paseo del Parque). Esta aclamada competición se desarrollará los días 20, 21 y 22 de junio en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas. Más de 220 caballos se concentrarán en este campeonato que culminará el domingo 22 de junio con el Trofeo Ayuntamiento de León.

Además, como ya es tradición en estas fiestas, los más pequeños podrán acercarse al paseo de Papalaguinda (desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros) para disfrutar de ‘Km- Aventura’, las actividades lúdico-deportivas gratuitas del Ayuntamiento de León pensadas para los más pequeños. Esta programación estará presente todos los días del 21 al 29 de junio entre las 17:30 y las 21:30 horas.

Las diferentes actividades se ubicarán en espacios emblemáticos de la ciudad como el Campo Hípico Municipal, la plaza de San Marcos, el paseo de Papalaguinda, el Parque de Eras de Renueva, el Estadio Hispánico, el polideportivo Salvio Barrioluengo, la bolera de la calle 5 de Octubre, el campo de fútbol de Puente Castro, el pabellón de La Torre, la bolera de San Francisco, los campos del CHF la plaza de Santo Martino, la plaza de la Catedral, el Olímpico, el campo de fútbol de La Palomera, el Palacio de Congresos y Exposiciones, la plaza de las Cortes Leonesas, el campus de Vegazana, el paseo de la Condesa y la bolera del Polígono X.

Una fiesta con deportes de aquí

Los deportes autóctonos también están presentes en las fiestas de San Juan y San Pedro con citas como el Trofeo Ciudad de León, que el 21 de junio alcanzará su vigésimo séptima edición en la bolera de la calle Cinco de Octubre. Los aluches son ya un clásico en las fiestas de San Juan y San Pedro. El 21 de junio, el parque de Eras de Renueva (calle Santos Ovejero) acoge el Corro de Lucha Leonesa Base, que tendrá una segunda exhibición al día siguiente, 22 de junio, en la misma ubicación. Asimismo, el 24 de junio se celebrará en la bolera de San Francisco el LXVII Trofeo San Juan del Bolo Leonés. Además, la bolera del Polígono X acogerá el día 26 la Jornada de Deportes Autóctonos Fiestas de San Juan y San Pedro.