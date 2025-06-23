Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el lunes 23 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.

Este es el programa para hoy, lunes 23 de junio:

9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Avenida Los Cubos. Entrada gratuita.

12:00 a 01:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

A partir de las 12:00 h Exposición y Festival 30 aniversario Caja Rural León, plaza de Santo Martino, con las actuaciones sobre el escenario de:

-13:30 h Tri Full Jazz

-21:00 h La Poptelera

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

18:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota La. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Percubón, niños de 5 a 8 años. En la plaza de San Isidoro, al lado de la fuente.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas centro, Burgo Nuevo. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

18:30 h Día de la Identidá Llionesa:

-18:45 h Exhibición Lucha Leonesa.

-19:45 h Salida del pasacalles de Zarzagán y Surcos del Órbigo.

-20:00 h Txebe (Salamanca). Se le hará entrega del premio “Aconceyau de honor” por su trabajo constante en pro de la Identidá Llionesa y por la recuperación de la música tradicional de su zona. Actuación.

-21:00 h Fran Allegre (Órbigo).

-22:00 h Músicas de Raya (Zamora y Miranda do Douro).

-De 23:00 a 01:00 h D’urria presenta nuevo repertorio (Tsaciana). Plaza de San Marcelo. Organiza Conceyu País Llionés.

20:00 a 22:00 h Mayorteka, música disco para personas mayores. De

20:00 a 21:00 h espectáculo de sevillanas, grupo Puente Castro; de

21:00 a 23:00 h baile discoteca para mayores. Paseo de la Condesa de Sagasta, junto al templete.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Calecho y Acedera. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Escuela de baile Ikas Dance. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

22:30 h XI Jornadas Culturales Rey Ordoño. Animación musical con el Probe Miguel. organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño junto a la AA.VV. Juan Nuevo. Era de Armunia (junto al polideportivo).

22:00 h Actividad Fotografía los Fuegos de San Juan con la Asociación Focus. Dentro de las actividades vinculadas a las fiestas de San Juan y San Pedro, la Asociación Focus de fotógrafos leoneses organiza una salida de fotografía nocturna para ver de otra manera los fuegos artificiales.

Comenzará la actividad a las 22:00 h de la noche de San Juan siendo el punto de reunión el aparcamiento de Toys”R”us, junto a Carrefour, para subir a los antiguos depósitos de las Lomas, desde donde se guiará a los participantes para tomar las fotografías. Con las mejores fotos de los participantes se hará una exposición que será expuesta al público. Para inscribirse y obtener más información dirigirse por mail a info@focusleon.es. Cada persona deberá llevar su propio material fotográfico, cámara, trípode, ropa de abrigo, etc.

23:30 h Espectáculo de fuegos artificiales LUMINOSIDAD SILENTE, a cargo de Pirotecnia Xaraiva. Zona de disparo: ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva. Espectáculo de luz y sonido que dará paso al encendido de la hoguera.

00:00 h Hoguera especial “Aúpa Cultu” de la Noche de San Juan. Una hoguera dedicada a la Cultural y Deportiva Leonesa y a los deportes más destacados de León. Zona de Eras de Renueva, junto a IES Eras de Renueva. Esta hoguera estará expuesta desde su montaje.

00:30 h La Batalla del Rock, ¡tercer asalto! David contra Goliat. Con Malditos Pendejos y Grupo Cañón. Explanada de los Pendones Leoneses.