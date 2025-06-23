Sueño leonés en la noche más corta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cómo son los sueños de una ciudad en la noche más corta del año definen cómo es la ciudad y la gente que la habita. Hay cosas escritas en los parques de Eras y el Bernesga, donde se localiza la sede permanente de ese disparadero onírico que pone a León a cavilar cosas fascinantes mientras estalla el cielo y arde la tierra. Esta es la noche elegida por los dioses mundanos para hacerse un hueco entre los sentimientos humanos para comprobar qué acontece en el momento que la luz de San Juan estalla en la hoguera que se refleja en los ojos que la encienden.

Habrá una riada de leoneses camino a este punto que desde anoche ha aislado la policía local, en lo que se va a convertir en la platea de la ilusión; la noche de San Juan es un cambio de año adaptado a las urgencias de la vida. Lo que queda por venir y lo que vino se funden al filo de la media noche en la semilla central de las fiestas de San Juan. Los fuegos artificiales, esta vez con el adjetivo de silentes; rayos sin truenos en esa tormenta perfecta que pone a los leoneses a mirar al celo mientras las teas lagrimean como gotas de rocío que moja el trébol san juanero. El preludio del fuego, que pone a arder el sueño que conjuró un equipo, un escudo en el pecho.