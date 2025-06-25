Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el miércoles 25 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.

Este es el programa para hoy, miércoles 25 de junio:

9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h (horario comercial) V Fiesta del Comercio en la Calle. Esta actividad, organizada por las asociaciones de Comercio de la ciudad de León (Aleco, Centro León Gótico, Zona Comercial Crucero, Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro y Leonorte Empresarios), con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio, tiene como objetivo potenciar el comercio tradicional, así como la dinamización de las calles a través de la decoración y sonido realizada al efecto para esta jornada. La Fiesta estará amenizada por la Agrupación Municipal de Música Tradicional de la Escuela de Valverde de la Virgen.

09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room.

9:00 a 19:00 h Campus Gigantes, organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

9:15 a 10:00 h Exhibición de esgrima laser. Organiza Ludosport León. Plaza de Santo Martino.

12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Fa. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón 3, niños de 4 años. En la plaza de Regla, de espaldas al antiguo edificio de Correos.

12:30 h 26º Concierto de la Orquesta de Flautas de León. León se convierte en el epicentro de la flauta travesera con la celebración de un evento único que reunirá a flautistas profesores y alumnos de las Escuelas de Música de Valverde de la Virgen, Sariegos, La Bañeza, Benavente y Benavides de Órbigo y de los Conservatorios de León y Astorga. Teatro del Nuevo Recreo Industrial. Entrada libre hasta completar aforo.

12:30 h Tu barrio está de baile. La escuela de danza Cras Dance León ofrece una clase de danza urbana participativa y exhibición, plaza de San Marcos (anfiteatro).

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León, organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos. 21:15 a 22:00 h Exhibición de Esgrima Laser, organizado por el Club Deportivo Federado Ludosport León, Plaza de Santo Martino.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas Barrio San Mamés, Nocedo y Palomera. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

20:00 h Coro Cappella Lauda, Capilla del Colegio Maristas San José (Avda. Álvaro López Núñez).

20:00 h Concierto de la Big Band de la Escuela de música de Valverde de la Virgen. San Mamés, en la plaza Juan de Austria, próximo a la Iglesia de las Ventas.

21:30 h Concierto Promesa Flamenca a cargo de Joni Gabarre Montoya. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Concierto Leire Martínez, gira Europa FM. Explanada de los Pendones Leoneses.

23:00 h Concierto de Cumpleaños de Antonio Gaudí. El Museo Casa Botines Gaudí organiza su tradicional concierto de cumpleaños de Antonio Gaudí, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. El evento tendrá lugar en las escaleras de acceso a la Casa Botines y contará con la actuación del pianista Sigfrido Cecchini. El programa musical estará compuesto por piezas emblemáticas de finales del siglo XIX y principios del XX, con un marco temporal que abarca desde 1830 hasta 1930. Se interpretarán obras de compositores como Puccini, Chaikovski y Offenbach, además de algunas bandas sonoras de películas tempranas de Charlie Chaplin y temas de Louis Armstrong. La ambientación incluirá un montaje especial con velas y luces que realzarán la atmósfera del concierto.

00:00 h Actividades Orgullo. Asociación AWEN en Espacio Joven Vías.