Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el jueves 26 de junio

Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.

Este es el programa para hoy, jueves 26 de junio:

9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room.

12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Mí. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Mi flauta, Mi guitarra y Mi violín. Niños de 5 a 7 años. En la plaza de Don Gutierre, de espaldas al CEPA Faustina Álvarez García.

17:30 h a 00:00 h ES.PABILA: 17:30 h pilates junior; 19:00 h k-pop;

18:30 h pulseras de la amistad; 19:00 h Toka 4 (instrumentos); 21:00 h pilates; 22:30 h bailes. Espacio Joven Vías. Entrada libre hasta completar aforo. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años.

17:00 a 20:30 h Jornada de Deportes Autóctonos Fiestas San Juan y San Pedro del Club Deportivo Polígono X. Organizado por el Club Polígono X, Bolera Club Deportivo Polígono X, Rana, Bolo Leonés, Tarusa, Monterilla, Petanca y Billar Romano. C/Moisés de León.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:00 h Presentación y firma del libro ‘Hacia mareas malditas’ de Laura Díaz, autora leonesa y creadora de contenido @fantasyliterature. Librería Pastor Infantil. Gran Vía de San Marcos, 7.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas San Claudio y Chantría. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

18:00 h Tu barrio está de baile. La academia de Baile Emotion Dance Academy ofrece una clase de danza urbana participativa y exhibición. Eras de Renueva, calle Abad de Santullán, 2 (al lado del Centro Supera).

MODA EN EL OLÍMPICO con 9 Tv y el programa Estilo y Vida By Carmen Alvar.

18:30 h Desfile infantil

19:30 h Desfile Moda en la Calle y diseñadores leoneses.

Instalaciones del Olímpico de León, C/ Justino Azcarate S/N. (entrada libre) 20:30 h FESTIVAL RAP-CONS ES.PABILA con las actuaciones de LAUSUU, ELANE y TRIBADE. Entrada libre hasta completar aforo. Espacio Joven Vías.

19:00 a 22:00 h Mayorteka, música disco para personas mayores. De

19:00 a 20:00 h espectáculo de sevillanas grupo Luz del Norte; de

20:00 a 22:00 h baile discoteca para mayores. Paseo de la Condesa de Sagasta, junto al templete.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Banda de gaitas y percusión Zarzagan y Malvasía. Plaza de las Cortes Leonesas.

21:30 h Concierto de Colectivo Panamera. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Recorrido Romántico por León – Memorial Miguel Delgado nº 54. Acompañamiento Banda de Música de León. Salida Ayuntamiento de León C/Ordoño II, 10. Llegada Iglesia Santa María del Mercado. Ponentes: Elena Aguado (concejala de Acción y Promoción Cultural), Sarita Álvarez Valladares (coordinadora del evento), Máximo Cayón Diéguez (cronista oficial de la ciudad de León). Javier García Argüello (presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño), María Jesús García Armesto (licenciada en Historia y Estudios Comunitarios) y Andrés Mateos (exsubdirector de compañía telefónica Nacional de España en León).

22:30 h Concierto de Mägo de Oz. Explanada de los Pendones Leoneses.

00:00 h Actividades Orgullo. Asociación AWEN en Espacio Joven Vías.