Programa completo de las Fiestas de San Juan y San Pedro en León 2026: conciertos, actividades y espectáculos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuando falta apenas un mes para la celebración de las Fiestas y San Juan y San Pedro de León, el Ayuntamiento de León ultima los detalles para que esté todo a punto. Esta mañana la concejala de Fiestas, Camino Orejas, ha ofrecido un avance de la programación que incluye propuestas “para todos los públicos, participativas, con presencia de talento nacional y local y con una fuerte implicación del tejido social, cultural y vecinal de la ciudad”.

El programa, ha precisado Orejas, combina conciertos, propuestas tradicionales, cultural popular, actividades familiares con protagonismo de las peñas, academias de baile y folclore tradicional leonés. “Durante once días, del 19 al 29 de junio, la ciudad se convertirá en un espacio abierto, vivo y lleno de actividad”, ha asegurado la concejala.

En esta ocasión el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas será Rodrigo Cuevas, que pronunciará el pregón de San Juan y San Pedro. Una de las figuras más singulares y reconocidas del panorama nacional será este año la encargada de dar inicio de forma oficial a las fiestas desde la plaza de San Marcelo acompañado de las peñas de la ciudad.

Música en directo

Como cada año, una de las partes más destacadas de la programación festiva son los conciertos. Los escenarios de la plaza Mayor y la explanada de los Pendones Leoneses volverán a llenarse de música en directo con grandes artistas y grupos. Conciertos gratuitos que se combinarán con otros de pago que podrán verse en el Palacio de Exposiciones que acogerá las actuaciones de Ultraligera el 19 de junio y Ara Malikian el 20 de junio.

La explanada de los Pendones Leoneses será el escenario donde los leoneses podrán ver el concierto de Cadena Dial – ‘Dial al Sol’ el 20 de junio; La Batalla del Rock con las orquestas La última legión y Orquesta Strenos Rock Band el 23 de junio; la orquesta La Misión el 24 de junio; Ana Torroja el 25 de junio; Café Quijano el 26 de junio; Zahara y Comandante Twin el 27 de junio; y Marlena el 28 de junio en colaboración con Onda Cero.

Esta oferta se complementará con actuaciones en la plaza Mayor donde estarán Noa y drum show el 20 de junio; Polo Nández el 21 de junio; música tradicional y folklore leonés el 22 y 23 de junio de la mano de Conceyu; Revólver el 24 de junio; Nadia y Nito + Lapurasangre el 25 de junio; Lucía de la Puerta el 26 de junio; Lérica el 27 de junio; XXI Festival Flamenco el 28 de junio y Los Taberneros el 29 de junio. También el 29 de junio Espacio Vías acogerá el concierto de Bomai -Showcase.

Otras actividades

Durante los once días festivos los bailes tradicionales serán también protagonistas con actuaciones en la plaza de las Cortes Leonesas. En la plaza San Marcelo se han programado exhibiciones y actuaciones de academias de baile así como propuestas de la mano de la Federación de Asociaciones Vecinales.

Otro de los puntos destacados que se consolida es el jardín de San Francisco con una nueva edición del Come y Calle, donde gastronomía, música, mercadillo y actividades para todos los públicos se darán cita durante las fiestas de San Juan con un programa propio y diferenciado.

Otro evento con gran tradición es la Feria de Artesanía FOACAL, una cita completamente consolidada en la programación y el mejor escaparate del trabajo artesanal y los oficios tradicionales.

El recinto ferial será de nuevo un punto de encuentro de las familias con atracciones y actividades centradas especialmente en los más pequeños que también podrán disfrutar de desfiles y pasacalles por el centro de la ciudad y los barrios de la mano de los Gigantes y Cabezudos que, acompañados de La Tarasca, sacarán la tradición a las calles de nuevo.

También se celebrará este año el Día del Comercio Local en colaboración con la Cámara de Comercio para acercar el comercio leonés a la ciudadanía y dinamizar las calles de la ciudad.