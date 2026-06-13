Fiestas de San Juan y San Pedro en León: programa completo del sábado, 13 de junio

MADRID, 10/04/2026.- El cantante Álvaro de Luna actúa este viernes durante el concierto LOS40 Primavera Pop que se celebra en Madrid. EFE/ Kiko HuescaEFE

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De 18:00 a 3:00 h Monoloco Music Fest 2025. 10ª Edición en León.

Festival de música urbana y reguetón. Con la participación de los artistas Saiko, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Chema Rivas y Robert Morr, entre otros.

Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones

18:00 h XII Jornadas culturales Rey Ordoño. Animación musical con El Probe Miguel. Organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño con la colaboración de la A.V. Mirador de Oteruelo. Plaza del Caserín. Oteruelo de la Valdoncina.