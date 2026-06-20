La ciudad entra ya en modo fiestas con Come y Calle, artesanía y feria

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León ya está en fiestas desde este viernes. Como prueba, el programa cumplió en su primera jornada con la apertura de la feria de artesanía, con 31 talleres de artesanos asentados en la calle Ruiz de Salazar, delante del Palacio de los Guzmanes, y en la perpendicular de Los Museos, donde permanecerán hasta el día 28. Por la tarde se sumaron al estreno otros dos escenarios: el parque de San Francisco, donde se asienta el Come y Calle, y el recinto ferial junto al estadio Reino de León. Mientras, la hoguera en homenaje a Urraca ya espera.