Carmen Valencia, Outfit León, El Baúl de Pili, Estrella Valiente moda infantil, Atelier La Caprichosa. Novias y Triumph moda baño presentaron sus nuevas colecciones en el tradicional desfile de las Fiestas de San Juan y San Pedro. El evento, con modelos de la agencia CPI, se desarrolló en la plaza de Botines con gran asistencia de público.
El desfile de las fiestas sirve, en muchas ocasiones, como primera toma de contacto con la pasarela para las nuevas caras de la agencia de modelos con la moda más leonesa.
Centro de Personalización de Imagen (CPI) es una empresa de referencia en el sector de la moda y los eventos, dedicándose a la prestación de servicios a nivel nacional de azafatas, modelos y personal auxiliar para eventos desde el año 1988.
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales
El desfile de las fiestas, con nuevas caras de CPI y seis firmas locales