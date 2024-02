Publicado por Pacho Rodríguez León Verificado por Creado: Actualizado:

"Se acabaron las prisas". Lo dice un viajero de Alsa casi a las 2 de la tarde del directo que sobre las 11.45 estaría en León. Llegó a carreras a cogerlo. El bus salía a las 8.30 horas de la mañana de Moncloa. La vida cronometrada se detiene a las puertas de Benavente ante un fila interminable por delante y otra, por detrás. El grupo de WhatsApp de los conductores de la empresa de origen asturiano bulle a lo loco. En Adanero también han cortado. Cuentan que las barricadas son de carne y hueso. No tienen permitido poner los tractores en la autovía pero la Guardia Civil tiene que intervenir para cortar previamente el tráfico y que los agricultores ejerzan su protesta. Si en León aparecen con toda su maquinaria para hacerse ver y notar, en estos casos logran un caos silencioso, porque nadie pita.

El desahogo: bajarse a la cuneta y echar un cigarrillo, hasta los que no fuman.

Se oye a un joven hablar por teléfono: "Vaya cómo me recibe España. Ayer, huelga en el aeropuerto. Y ahora parado en una carretera". Si es argentino comprueba que todas partes cuecen habas. Otra chica se lamenta: "Mira que siempre llevo algo para comer... pues hoy, no". El conductor del Alsa hace cálculos imposibles: "Este bus tendría que salir de Gijón para León por el puerto a las cuatro y media de la tarde. Y va a ser imposible".

Nadie habla en estos casos ni de si es legítima la protesta de los agricultores, ni de si los precios de los productos son justos o no, ni de la.dichosa polarización política. No hay color estando empantanados en la León-Benavente. Para qué debatir si no hay nada que rebatir en medio de un paisaje de autovías que en este caso incomunican. De hecho, se comenta: "Si no llego a parar en Rueda a tomar un café, no me pilla". Asienten los más expertos, transportistas en su mayoría, que ven cómo por un escaso kilómetro tal vez estarían más cerca del destino. El resto en un sondeo rápido es gente que se desplaza también por obligación en un día entre semana. El Sol de invierno es el único aliado. "Al Sol no se está mal", dice una señora que pasea entre coche y coche. "Si la culpa es mía por gilipollas. Ni un bocadillo ni nada. A partir de ahora meto en el camión cuatro o cinco latas de sardinas y listo". Conversación telefónica que no especifica marca ni origen.