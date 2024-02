Courel pide que se ejecute la sentencia del puerto de Pinos

Publicado por M.C.C León Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, exigió ayer que se ejecute la sentencia dictada por un juzgado de Asturias en el conflicto de Pinos. Courel. En declaraciones a los medios de comunicación en Camponaraya, donde ha asistido a un encuentro sobre el Camino Francés, el presidente recordó que ese fallo judicial dice que Mieres «tiene que salirse de esa zona de pastos» de Babia. «Lo que pediremos desde la Diputación, y entiendo que la Junta también lo hará, es que se ejecute la sentencia y se cumpla», explicó Courel, que se mostró abierto a denunciar la situación en cualquier otra instancia si no se cumple. «Entiendo que quien ha resuelto es el juzgado, y hay que acatar el fallo, por tanto, tienen que abandonar esos pastos», finalizó.

Esta sentencia es la primera dictada por el juzgado asturiano en los 18 años de batalla legal librada por las cinco juntas vecinales de Babia con derecho a pastar en los terrenos del puertode Pinos, propiedad del Ayuntamiento de Mieres, pero donde, según la sentencia, «cumple competencias impropias, como las ganaderas, que deben cerar ya».

Transfuguismo en Encinedo

El presidente también defendió ayer en Camponaraya la expulsión de un concejal del PSOE en Encinedo «tras un claro caso de transfuguismo político», al apoyar una moción de censura del Partido Popular. «Cada uno es dueño de sus actos», ha dicho Courel, que ha recordado que ya no pertenece a las filas socialistas. «Deploramos esa actitud», ha añadido. Courel desveló conversaciones desde el partido «para que no tomara esa actitud». «Ahora tiene que asumir las consecuencias; no podemos permitir un caso de transfuguismo en nuestras filas», sentenció.