La crisis agraria está capitalizando los debates políticos de las últimas semanas y, a medida que se acerca el Consejo Europeo del próximo lunes, la tensión se hace más enconada.

Las reivindicaciones agrarias protagonizaron la polémica en el Pleno de este miércoles en las Cortes de Castilla y León con dos proposiciones no de ley (PNL), una presentada por el PSOE y otra por el PP, ambas en apoyo al sector agrario. Un debate en el que el PP ha denunciado las «políticas ecologistas radicales contrarias a los intereses de Castilla y León y especialmente de sus agricultores y ganaderos» y Vox ha arremetido contra la Agenda 2030 con un «vamos a comer mierda».

Tanto PP como Vox han rechazado la propuesta socialista para instar a la Junta a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ya que, en el caso del PP, pese a defender esta aseveración, considera que se debe condenar además la manipulación para imponer políticas ecologistas «radicales», mientras que el procurador de Vox, David Hierro, tras romper un documento con la imagen de esta Agenda, ha denunciado que «nuestros pequeños productores piden derogar la Agenda 2030, la Agenda 2030 no condena a China condena al agricultor de tierra de campos»,

La iniciativa ha sido defendida por el procurador socialista José Luis Vázquez Fernández quien se ha preguntado cómo puede estar alguien en contra de la «garantía alimentaria» y de «luchar contra el hambre», premisas que, como ha señalado, aparecen en la Agenda 2030. Así, ha reclamado además 150 millones de euros de ayudas directas al sector agrícola y recursos humanos y materiales para la tramitación de las ayudas de la PAC.

La PNL ha sido respaldada por el procurador Francisco Igea quien ha criticado que el PP venía como «objetivo irrenunciable» la Agenda 2030 que «aplaudían» y ahora abogan por «votar por separado» cumplir los objetivos de desarrollo. Del mismo modo, Pablo Fernández de Unidas Podemos ha manifestado que esta agenda es «de justicia» y de «sentido común» para luchar contra la «crisis climática» cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y trabajar por la PAC.

Por su parte, la procuradora de Soria Ya Leila Vanessa García Macarrón ha defendido que la agenda 2030 es «algo bueno» y ha reclamado más apoyo para las familias que mantienen «vivo» al sector primario dentro de los recursos de la Junta y sus competencias.

Para cerrar el debate, el procurador socialista José Luis Vázquez Fernández ha insistido en que si no prospera la Agenda 2030 «no habrá agricultores, no habrá ganaderos, no habrá futuro para el planeta, son necesidades inaplazables».

La PNL presentada por el PP sí recabó más apoyos y solo votó en contra Podemos.

En el texto aprobado, las Cortes piden al Gobierno central reforzar la imagen de España en mercados internacionales, garantizar la producción de alimentos en Europea, flexibilizar los criterios de aplicación de la Política Agraria Común, y comprometer la no creación de nuevos impuestos o revisar la Ley de la Cadena Alimentaria.

Una proposición que ha contado con los votos a favor del PP, los grupos parlamentarios Vox y UPL-Soria Ya y del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual; la abstención de los procuradores socialistas y de Francisco Igea (exCs) y con el único voto en contra de Pablo Fernández (Unidas Podemos).

El procurador Francisco Javier Carro (PP) ha apoyado las demandas del sector y ha denunciado su «abandono» por parte del Gobierno en los últimos cuatro años, lo que ha empujado a los agricultores a salir a la calle porque «el campo se está desangrando» y porque la acción del Ministerio no responde a problemas como el incremento de los costes de producción, la pérdida de más de 3 millones de cabezas de ganado y la bajada de las exportaciones.

Carro también ha criticado la competencia desleal, el aumento de burocracia para el acceso a los fondos de la PAC.