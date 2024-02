El dinero no puede impedir estudiar

Creado: Actualizado:

Las tasas universitarias son un problema para conseguir la igualdad de los estudiantes a la hora de acceder a la enseñanza superior. Plantean un coste económico que lamentablemente no está al alcance de todos. Conculcan derechos básicos al suponer una barrera para muchas familias. Es cierto que el sistema de becas resulta fundamental al abrir la puerta a las personas con mayores problemas. Pero existe también una gran bolsa de familias de clase media y media baja para las que, al no recibir esa ayuda, resulta complejo llevar a sus hijos a la universidad. Por eso, debe avanzarse hacia un sistema que no plantee un coste desmedido. En el caso de Castilla y León se trabaja desde hace años en una rebaja progresiva de esas tasas. Y con un criterio que supone un respaldo hacia el talento. La Junta vuelve a reducir el primer pago y no tanto las sucesivas convocatorias. Al buen estudiante le salen las cosas más baratas.