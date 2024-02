Una planta solar de CHD en Villalobar controlará el gasto energético del Páramo Bajo

Publicado por Armando Medina León Verificado por Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) construirá una instalación solar fotovoltaica que genere electricidad para paliar el gasto energético de la elevación del agua desde el río Esla al Páramo para regar el Páramo Bajo. Es una de las soluciones que ha buscado el ente de cuenca, como confirmó hace unas semanas a este periódico la presidenta de CHD, María Jesus Lafuente.

La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora cuenta con unas 24.000 hectáreas, todas modernizadas. En la década de los ochenta del siglo pasado se planteó, incluso llegó a adjudicarse la obra, de la construcción del pantano de Omaña para almacenar el agua suficiente para regar todo este terreno. Pero motivado por la presión social y por decisiones políticas, finalmente se desechó y se optó por llevar el agua, proveniente del embalse de Riaño, desde el río Esla elevándola en Villalobar.

Esta solución suponía un gran coste energético que sería sufragado, se dijo, con la energía producida por la central de Sahechores. Los regantes, pues, no tendrían que hacerse cargo de esos costes. Y ha sido... hasta ahora, en que la CHD pretende repercutírselos.

«No se pretende cobrarle la energía», aclaró Lafuente. Y explicó que «cuando se iba a hacer el embalse de Omaña y no se hizo y el Páramo Bajo tener que regar por elevación se dijo que se hacía una central hidroeléctrica en Sahechores. Entonces se pensó en el ‘sifón energético’ o ‘conexión energética’ entre Sahechores y Villalobar. Al no existir una línea de alta tensión que comunicara esas dos instalaciones, como algo provisional para salir del paso en aquel momento, y como ayuda a esa comunidad de regantes, pues durante un tiempo ha estado asumiendo la Confederación el coste de la energía de la elevación. Pero no tenemos que olvidar eso, que está unido Sahechores y Villalobar». Y subrayó, «pero no es ‘ahora pretendemos cobrarles la luz’ a los del Páramo Bajo, no. Lo que pretendemos es lo que desde un principio se pretendió y se quiso hacer, que es compensar el gasto de la elevación de Villalobar con Sahechores. ¿Qué estamos haciendo? Darle forma legal a esa solución. Darle una cobertura administrativa y jurídica. Pero no se ha dejado de lado a esa comunidad de regantes, estamos solucionando las cosas. Y dándole cobertura legal», concluyó.

El problema no es menor, tanto que el pasado 21 de febrero las Cortes de Castilla y León aprobaron una proposición no de ley del Grupo Popular para que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico mantenga el compromiso histórico de bonificación total de los costes energéticos al millar de regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, incluso, si fuera necesario, mediante un proyecto de ley.

La iniciativa del PP contó con los votos a favor de los miembros del Mixto Pedro Pascual y Francisco Igea, de UPL-Soria Ya y de su socio de Vox; la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de Podemos.

«Estamos en un momento critico para el campo y para los agricultores del Páramo Bajo para ver como se mantiene un compromiso de 1995», inició la presentación de la PNL la procuradora del PP Mercedes Cófreces, que se remontó a la presa de Las Omañas para revertir de agua a la zona, que finalmente no se ejecutó y se optó por un trasvase del Esla en Villalobar para llevar el agua al Páramo Bajo.

El compromiso fue «la necesaria no discriminación» de los regantes del Páramo Bajo para que sus costes de producción (costes de riego) fueran similares a los de otras comunidades de regantes, recordó la proponente, para indicar que esa situación se ha mantenido hasta ahora.

Sin embargo, Cófreces manifestó que recientemente, y «para sorpresa de todos», la Confederación Hidrográfica del Duero ha modificado de forma unilateral y sin previa información a los regantes el statu, reflejado en el escrito de su presidenta, de fecha 23 de octubre de 2023, que establece «el cambio de criterio y la decisión de que se repercutan los costes de consumo energético y gastos de mantenimiento y de reposición que genere la elevación».

En concreto, se pide mantenga el compromiso político históricamente asumido con los 1.000 agricultores de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de las provincias de León y Zamora, para la bonificación a los regantes del cien por cien de los costes energéticos y de mantenimiento y reposición de la elevación de Villalobar que conforman la Tarifa de Utilización del Agua, promoviendo, si fuera necesario, un proyecto de ley a tal fin.

También que «se impulse un proyecto de eficiencia energética para la ‘elevación de Villalobar’, con la finalidad de reducir los costes energéticos de dicha infraestructura; lo que repercutiría en un menor gasto público corriente del organismo de cuenca y, por ende, de todos los ciudadanos».

Por su parte, el socialista Javier Campo afirmó que se trata de una iniciativa importante aunque también «oportunista» y manifestó que el trasvase del Esla tiene la consecuencia de que no se genera derecho para los regantes y sí agravios con los que pagan, conforme a la ley como indica un informe de la Abogacía del Estado al que se acoge la CHD.

Según Campo, el segundo punto está superado porque la CHD ya ha redactado un anteproyecto planta solar fotovoltaica de la estación de Villalobar con un presupuesto de 6,7 millones para una potencia de cinco megavatios que está en tramitación en la Dirección General del Agua, pero señaló que la petición del PP de mantener el estado actual sería incumplir la ley conforme a la Abogacía del Estado.

«Es evidente que hay que dar una salida», afirmó sin oponerse a legislar pero planteó una solución alternativa que sería más rápida, lo que propuso como una enmienda de sustitución: eliminar el punto segundo y sustituir el primero por continuar con la tramitación del convenio que instrumenta una encomienda de gestión entre la CHD y la comunidad de regantes de gestión y mantenimiento seguimiento de las obras infraestructura de la zona regable del Canal Bajo y Villalobar, si así lo acuerdan las partes.

María Jesús Lafuente «Pretendemos darle forma legal a compensar el gasto de Villalobar con Sahechores»