Gradefes exige la fibra óptica para San Bartolomé de Rueda

El único pueblo que se puede quedar sin fibra óptica lucha para que esto no suceda. Así el alcalde de Gradefes, Leónidas Bayón, manifestó que se han mantenido contactos por la empresa de telefonía Movistar para que la línea de fibra óptica no se paralice en el pueblo de Valporquero de Rueda y continúe hasta San Bartolomé de Rueda. «A finales de enero enviamos una carta solicitando la inclusión de San Bartolomé en la linea de fibra óptica. El responsable provincial de telecomunicaciones nos dice que este pueblo está incluido en el plan Único 2021 que ha sido adjudicado a Telefónica», según Bayón quien precisa que la obra de instalación de fibra óptica de momento está paralizada. El alcalde de Gradefes señaló que están sobre este problema ya que no se puede dejar un pueblo del municipio sin la fibra óptica.

Esta problemática fue denunciada por el alcalde pedáneo de San Bartolomé de Rueda, Juan Manuel Torbado, hace unos días cuando la empresa instaladora de la fibra óptica le informa que los trabajos van a finalizar en el pueblo del municipio de La Ercina, Valporquero de Rueda que se encuentra a tres kilómetros. Además la fibra óptica en el termino municipal de Gradefes ha finalizado en el pueblo de Garfín que se encuentra a nueve kilómetros de San Bartolomé. «Por cercanía nos correspondería que la fibra óptica viniese por Valporquero y nos vemos sorprendidos cuando la empresa que está con las obras nos dice que tienen orden de finalizar y no dar continuidad hasta nuestro pueblo», según Torbado.

Se da la circunstancia que en la lista para instalar la fibra óptica aparece este pueblo dentro del programa Único 2021 siendo la empresa responsable Telefónica y con fecha límite de ejecución de la obra a uno de diciembre de 2023. El Programa busca dar cobertura al mundo rural con acceso a la banda ancha ultrarrápida y la extensión de 5G y las obras a coste cero para los pueblos.