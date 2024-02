La presidenta de CHD no descarta ni las balsas del Órbigo ni ninguna otra alternativa

Publicado por Armando Medina León Verificado por Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no descarta ninguna alternativa para aumentar la capacidad de regulación del río Órbigo. Ni las balsas de La Rial y Los Morales, pero tampoco otras opciones como recrecer la presa de Selga de Ordás, un trasvase desde el embalse de Casares de Arbás o la construcción de pequeñas balsas en las propias zonas de regadío. Ninguna. Preguntado por ello a la presidenta de CHD, María Jesús Lafuente, sobre la posibilidad de todas estas opciones, fue clara. «A lo mejor no van desencaminadas porque en estos momentos tenemos dos vías», afirmó. Y lo explicó. «Por un lado está encargada la redacción del proyecto de las balsas, como todos sabemos y es público que se adjudicó y estará redactado o a punto de redactarse. Pero por otro lado hay un encargo también, y ya está contratado, del estudio de alternativas».

Lafuente aseguró que este estudio de alternativas, pondrá sobre la mesa las «diferentes soluciones que una por una o todas juntas, incluidas las balsas, para considerar cuál es la solución más eficiente para el momento actual. Porque han cambiado las cosas desde aquel momento en que se redactó el proyecto inicial hasta ahora. Han cambiado socialmente, han cambiado los precios, el cambio climático...».

La presidenta de la CHD señala que «como muy conocen los regantes y los representantes sociales de esta zona, lo que se pretende ahora es hacer un estudio de todas las alternativas para poder quedarnos con la mejor. ¿Que es La Rial? ¿Que es Los Morales? ¿Que son La Rial y Los Morales?, pues para eso están los técnicos y para eso se han contratado los estudios». Y añadió que «lo que sí digo es que para la realización y la redacción de esos estudios, yo he pedido a los técnicos, y así va a ser, es que se tenga que contar con las comunidades de regantes y con los representantes sociales de la zona. Y trabajar con las sugerencias, con la colaboración de unos y de otros. Porque a mí, en alguna reunión que he tenido con las comunidades de regantes una de las cosas que me dijeron es que cuando se eligió como el mejor proyecto el de La Rial y Los Morales, no se había contado con ellos. Hay muchas alternativas y se van a estudiar todas».

De las palabras de la presidenta y de los proyectos ya en marcha se desprende que la CHD tiene clara la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en el río Órbigo o su zona de influencia, para poder satisfacer las necesidades hídricas de las comunidades de regantes asociadas. Lo que no tiene tan claro es cómo hacerlo para encontrar la solución más adecuada y eficiente que contente por una parte a los propios regantes y por otra a ayuntamientos y colectivos sociales de la zona que llevan tiempo mostrándose en contra de las balsas.