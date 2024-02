Aprobada la última fase del Plan de Juntas Vecinales con 800 pueblos beneficiados por 4,8 millones

Publicado por María Carnero León Verificado por Creado: Actualizado:

El Pleno ordinario celebrado esta mañana en la Diputación de León aprobó por unanimidad el Plan Anual de Contratación de la Diputación de León y de los consorcios del Aeropuerto y del Patronato Provincial de Turismo para 2024, que es una previsión de los contratos que se van a ejecutar este año, entre otros asuntos, como la propuesta del Ayuntamiento de Riaño para reinvertir sus remanentes de una subvención concedida en 2022, para la modernización de polígonos, de más de 5.800 euros en colocar una blonda en su polígono industrial.

En otro punto del orden del día se aprobó la sexta fase del Plan de Juntas Vecinales 2023 que incluye once subvenciones por valor de 55.000 euros, la última fase de esta convocatoria.

El portavoz del PSOE, Santiago Dorado, confirmó que ha sido uno de los planes que más trabajo ha costado sacar adelante y del que se han beneficiado 800 juntas vecinales, por valor de 4,8 millones de euros de los 5,3 presupuestados para este plan.

El pleno también sacó adelante la propuesta de designación de comisiones gestoras de las entidades locales de Alcoba de la Ribera, Velilla de la Reina y Villaobispo de Otero, así como la designación de las nuevas alcaldesas pedanías de Alejico y de Secos del Condado.

También se aprobó el convenio de colaboración con entre el Principado de Asturias y la Diputación de León para la promoción conjunta de las cuatro estaciones de esquí de ambas comunidades con fostaist comunes. En este punto el portavoz de la UPL, Valentín Martínez, destacó que le gustaría que el convenio sea más “ambicioso”, y abarcara de una vez el tema de las infraestructuras eléctricas.

En el último punto del orden del día el Pleno aprobó una declaración institucional en defensa de la agricultura de la provincia de León, un acuerdo suscrito con el apoyo de PSOE, UPL y PP, y con el rechazo de VOX.

En este punto el PP agradeció al PSOE y a la UPL este apoyo propuesto por su partido. Su portavoz David Fernández destacó la necesidad de apoyar al mundo rural para luchar contra la despoblación y contra el abandono de los pueblos, al tiempo que defendió que “todas las leyes deben proteger crimeo a las personas y luego a los animales”, en alusión a la protección del lobo, que “tanto está perjudicando al sector ganadero”. Fernández insistió en que hay que “defender al sector primario ante la Sandra poblacional que sufre la provincia, de cerca de seis mil habitantes en el último año”.

Por su porte el portavoz de VOX, Fernando Prieto Olite, defiende que su partido apoyará siempre al sector primario, pero explicó que se descuelgan de esta declaración por la falta de competencias de la Diputación para, por ejemplo, vetar las acciones de las asociaciones ecologistas como estamos haciendo en Europa”, lo que no significa que “no apoyemos al sector”. Por eso pidió a los distintos partidos que este apoyo se refleje con sus votos en el Parlamento europeo y que no se dejen condicionar por los lobbies ecologistas.

La UPL, en boca de su portavoz, Valentín Martínez, que el sector agrario y el sector ganadero en la provincia de León es “muy afortunado” por la modernización y la especialización que tiene, y “ese es el futuro”. Insiste en que León “tienen el agua, tiene el terreno, y tiene la inversión, no como otras provincias”, y afirma que teme cuando otras provincias que no tienen agua “nos piden solidaridad”. Martínez recuerda que “León ya ha sido demasiado solidaria en este tema”, por lo que pidió “defender más lo nuestro”, ya que “aquí tenemos futuro, tenemos jóvenes”.

El portavoz del PSOE, Santiago Dorado, resaltó la importancia que tiene para la provincia este sector, tan azotado por el incremento de los costes de producción, por la competencia desleal con otros países y por la imposiciones de la nueva PAC que “les hace menos competitivos”. Por eso dijo que “es triste que Vox no apoye este manifiesto porque se los ha impuesto su partido desde Madrid, lo que significa que sus jefes usan un problema nuestro para su beneficio político”, por lo que apeló a su valentía y apoye este texto “por sentido común, por justicia social”.

El portavoz de Vox explicó que su partido respaldará “sin fisuras” los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia de León, y afirmó que su cambio de voto, por la aprobación ayer en Bruselas del Plan de Restauración de los Ecosistemas que “es una nueva bofetada al sector”.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, pidió al portavoz de Vox que explique en qué punto del manifiesto no está de acuerdo, y criticó que se limite a “obedecer lo que le ordenan desde Madrid cuando ha reconocido que está de acuerdo con el texto”.

En el apartado de ruegos y preguntas, el PP se interesó de nuevo por la reunión con el ministro de Transporte para tratar las “históricas” reivindicaciones en esta materia de la provincia de León. También pregunto la situación del Centro Arqueológico de Lancia, adjudicado hace meses por más de tres millones de euros, y por la situación de transporte para los participantes del deporte escolar. Fernández también explicó que hay abonos y ayudas en materia de deportes pendientes para los ayuntamientos, como para la instalación de desfibriladores. Por último preguntó por las subvenciones de las aulas de deporte y salud a juntas vecinales y ayuntamientos, que aún no han sido convocadas este año, y por si la Diputación va a concurrir a las convocatorias de ayudas con cargo a los fondos europeos para el segundo semestre.

Por su parte el portavoz de Vox preguntó por los deportes autóctonas, como la lucha leonesa, que amenaza con suspender su calendario por la falta de ayudas, y por las ayudas a las escuelas deportivas en varios municipios.

El presidente de la Diputación afirmó que “hay gente que piensa que por decreto le corresponde una asignación anual, y nosotros somos gestores del dinero público, y para eso se ponen unas bases que hay que cumplir, y si no se cumplen igual esas asignaciones no corresponden”. Por eso digo que lo que se está tratando es de anticipar subvenciones a clubes deportivos, pero a lo mejor luego estos no pueden justificar estas ayudas por su situación económica y haya que reclamárselo.

Álvarez Courel dijo que ya ha solicitado reunión con el ministro “pero que con jaleo que tienen ahora mismo, a ver cuando nos atienden”.

Respecto a los fondos europeos, “son los municipios los que lo tienen que pedir esas ayudas, y para eso les podemos ayudar desde el SAM con el personal que tenemos, la disposición es de ayudar”.

Respecto al centro de Lancia, el diputado de Cultura, Emilio Martínez, explicó que se han suspendido las obras y reubicar los edificios por lo que se está volviendo a redactar el proyecto”.

Patricia Martínez, diputada de Deportes y Juventud, explicó que respecto al transporte de las escúdales deportivas se va sacar ya la subvención, ya que hasta ahora no existían por lo que había que redactar unas bases nuevas para cubrir el cien por cien de estos transportes. Sobre la lucha leonesa desmiente que “haya desinterés”, ya que “ha habido tres reuniones”. Explicó que se han cambiado las bases para que tengas una mayor cuantía de ayudas, por lo que “es falso que no hayamos atendido sus peticiones, hemos hecho lo que nos han pedido para mejorar sus condiciones”.

En este punto, el presidente desmintió que tal y como denunció la Federación de Lucha Leonesa, “tuviera menos interés en este deporte por ser bercianos”. Álvarez Courel afirmó que “efectivamente es del Bierzo, pero sobre todo es presidente de todos los leoneses, y me preocupa todo lo que sucede en la provincia”.