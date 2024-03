Una población envejecida y la falta de oportunidades arrastran Laciana

Publicado por v. araujo León Verificado por Creado: Actualizado:

A nadie se le escapa que la comarca de Laciana cuenta con una población envejecida debido, entre otras cosas, a la falta de oportunidades laborales para los jóvenes en la zona. Este dato ha quedado plasmado en un estudio realizado por la trabajadora social del Ayuntamiento de Villablino, Nerea Mora, en el que deja constancia de que la comarca cuenta con «una población envejecida debido al aumento de la esperanza de vida y a la emigración de los jóvenes por la debida falta de trabajo en esta zona».

De este estudio también se desprende que sería adecuado mejorar entre otras cosas, la atención a los enfermos mentales con mayor oferta de actividades y mejor acceso a las mismas, así como incrementar la oferta educativa ampliándola tanto desde el sector público como privado pudiendo crear academias para la realización de ciclos formativos de grado medio y superior.

Por otra parte, en cuanto a la violencia de género, en este trabajo se afirma que, por lo general sería conveniente profundizar mejor en su debido conocimiento de lo que realmente es y lo que implica y ofrece un mayor respecto a la diversidad sexual y de género.

Si bien, la trabajadora social refleja que estas debilidades pueden presentar futuras oportunidades de trabajo, como el acompañamiento de personas mayores realizándoles un seguimiento a aquellas que residan solas y ofreciéndoles servicios de asistencia en el hogar, como «realización de la compra, medicamentos, o limpieza» entre otras labores.

Nerea Mora ha realizado este trabajo mediante una encuesta y otras líneas de investigación, durante un año, con el objetivo de estudiar la población de mayor de edad del municipio para analizar las debilidades y fortalezas que presenta y así solventar y poner en valor posibles oportunidades. También ha elaborado un mapa del contexto del Valle lo que «ha conllevado a proponer distintas medidas de mejora para llevar a cabo» según aquellos ámbitos en los que se han detectado algunas carencias. Gracias a esto, se ha podido realizar un estudio del Valle de Laciana».

La Trabajadora Social ha estado colaborando mano a mano con las juntas vecinales, entidades públicas y privada locales del municipio destinado a la distribución de la encuesta para la obtención de datos reales.

El Ayuntamiento de Villablino fue beneficiario de una subvención desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la contratación de personas jóvenes desempleadas, mayores de 16 años y menores de 30 años dentro del programa Primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas (ELPEX 2022) y que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Junta de Castilla y León. Este programa se lleva a cabo gracias a los fondos europeos dentro del plan NextGenerationEU.

Según explicó la propia trabajador «gracias a esta línea de subvenciones Elpex 2022 de la Junta de Castilla y León y la UE, y por consiguiente al Ayuntamiento de Villablino, me dieron la oportunidad de trabajar y conocer la administración pública en todas sus perspectivas, lo que me generó una gran oportunidad y una experiencia que muchas personas desearían tener, ya que me está abriendo muchas puertas en torno a mi carrera profesional», sentenció.

Un estudio que refleja la situación por la que atraviesa el valle desde hace unos años y de no buscar soluciones, la pérdida de población continuará al alza en la comarca.