La Robla vive su marcha reivindicativa y el Concierto de Mujeres Roblanas

El Ayuntamiento de La Robla continúa con la programación para conmemorar el 8-M, el Día Internacional de la Mujer, y este sábado celebró dos de las grandes citas del programa: la IX Marcha Reivindicativa y el IV Concierto de Mujeres Roblanas.

A pesar del frío, ellas no quisieron callarse y dieron visibilidad un año más a la IX Marcha Reivindicativa, un clásico de la programación roblana. Pancartas en mano, siguieron el itinerario marcado para dar visibilidad a mensajes como ‘Juntas más fuertes’, ‘Soy de la generación igualdad’, ‘Igualdad en el acceso al trabajo’, ‘Vivas, libres, unidas por la igualdad’, ‘Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras’, ‘Corresponsabilidad en los cuidados familiares’ o ‘Igualdad en los derechos sociales y laborales’.

Por la tarde, tuvo lugar otro de los actos más significativos de la programación, de la mano del IV Concierto de Mujeres Roblanas en la casa de la cultura de La Robla. Una vez más fueron ellas las que pusieron la banda sonora a la igualdad haciendo de la música el mejor vehículo para sus reivindicaciones. En él participaron Ana Mieres con ‘La Molinera’ de Corquieu; Mariola Diaz-Guerra con ‘Yo no soy esa’ de Mari Trini y ‘Se acabó’ de María Jiménez; Sara Herrero con ‘El sitio de mi recreo’ de Antonio Vega; Conchi Rodríguez con ‘Entre mis recuerdos’ de Luz Casal; Nohelia Alonso con ‘Atardece en la memoria’ (propio), ‘All about that bass’ de Meghan Trainor y ‘Unchained Melody’ de The Righteous Brothers’; Patricia Costilla y Lola Rodríguez con ‘A quién le importa’ de Alaska, y Lucía Bayón con ‘No me da la gana’ (propio) y ‘La puerta violeta’ de Rozalén.

Además, colaboraron en este concierto Héctor Cuello (Escuela de Música), Mario González (Rabel), Mar Gómez (Guitarra), Gerardo López (Guitarra), Julia Gómez (Guitarra), Claudia Diez (Bajo), Sara García (Guitarra), y Marta Fernández (Piano), y el acto estuvo presentado por Patricia Aláez.

Los actos del 8-M comenzaron con la tertulia literaria de ‘El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes’, sesiones de defensa personal, o la o la exposición fotográfica ‘Mujeres de Hierro. Tierra viva’ de Miguel Aguilar.