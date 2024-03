Caso Koldo: el subteniente leonés era una "pieza clave" y presumía de "20 kilos" en mordidas

Publicado por S. C. A. / Agencias

El subteniente de la Guardia Civil implicado en el 'Caso Koldo' y vinculado a la localidad leonesa de Truchas es una "pieza clave" dentro de la trama que cobraba mordidas por la venta de mascarillas, de baja calidad, en el momento más duro de la pandemia, según consta en el sumario de la causa.

La Unidad Central Operativa, que se ha hecho cargo de la investigación, sitúa a este guardia civil en el centro de la red corrupta. Según la instrucción, sería el intermediario para conectar a Koldo García y al empresario Juan Carlos Cueto con una compañía pizarrera en O Barco de Valdeorras con la que blanqueaban presuntamente el dinero robado.

José Luis Rodríguez García, de 58 años, fue detenido a las ocho de la mañana del 20 de febrero en la localidad leonesa de Corporales por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En el registro de su vivienda, la Guardia Civil encontró un rolex, un coche de la marca Toyota modelo RAV-4 y 27.770 euros en efectivo guardados en diferentes sobres o armarios.

Estuvo destinado en el Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos era el titular de la cartera y tenía acceso al círculo cercano del propio ministro, según pudo constatar la UCO en el marco de la operación Delorme, conocida popularmente como 'Caso Koldo'.

La conexión leonesa con esta causa, que amenaza los cimientos del Gobierno, estaría "haciendo uso del dinero B" -según publica La Voz de Galicia- tras la venta fraudulenta de mascarillas a diferentes administraciones gestionadas por el Partido Socialista. El pelotazo habría dejado "20 kilos' en la cartera de la trama

La Guardia Civil tiene documentados, además, varios encuentros entre él y Koldo García, que en ese momento era el número 2 del PSOE y uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, aunque ahora le hayan condenado al Grupo Mixto. También tienen constancia de que recibió una transferencia de 5.000 euros por parte de los principales investigados de la trama.

Cuando le condujeron detenido a las dependencias de la Guardia Civil, José Luis Rodríguez se negó a declarar. Está en libertad con cargos y, de momento, no ha dado ninguna explicación a por qué la Guardia Civil le considera una "pieza clave" de la red corrupta.

En el sumario aparece como este agente del Instituto Armado se atribuía ser el que gestionó "todas las mascarillas de España" a través de Soluciones de Gestión y el Ministerio de Interior, según se desprende de los pinchazos telefónicos.

Las escuchas en la Marisquería La Chalana, donde Koldo despachaba con cargos del Ministerio de Transportes y empresarios, dejan ver el papel que jugaba José Luis Rodríguez en la red fraudulenta. El presunto cerebro de la trama, Juan Carlos Cueto, habló a Koldo de las "pizarras del norte" y de su "colega el de Galicia", en referencia al guardia civil vinculado a León, que habría informado después al propio ministro José Luis Ábalos. "Koldo lo sabe absolutamente todo", aparece en el sumario.

Chivatazo

La Guardia Civil sostiene que Koldo García, el exasesor y exescolta del exministro José Luis Ábalos, se habría reunido supuestamente en el madrileño restaurante de La Chalana con varios agentes del cuerpo para hablar de los seguimientos que la Unidad Central Operativa (UCO) realizaba a la trama.

Así se desprende del auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas comisiones cobradas en la venta de mascarillas. En esa resolución, recogida por Europa Press, el magistrado hace referencia a la marisquería La Chalana, que a lo largo de la instrucción se está erigiendo como un punto de reunión clave de la trama. El instructor pone el foco en el 17 de octubre de 2023, tan solo cuatro meses antes del estallido de la operación y su detención.

Ese día se juntaron en esa marisquería Koldo García; Juan Carlos Cueto, presunto 'cerebro' de la trama; y Joseba García, hermano de Koldo y también investigado. Según explica el magistrado, en esa comida se evidencia que son conocedores de la existencia de una investigación por parte de la UCO de la Guardia Civil.

Así, los investigados habrían conversado sobre la investigación y Koldo informó a su hermano que se iba a "reunir con agentes de la Guardia Civil para que le expliquen que no le pusieron el seguimiento a él, sino a Joseba". En ese punto, Koldo señalaba además que creía que había 27 personas investigadas.

Explicaciones sobre el seguimiento

Además, el exasesor de Ábalos afirmó que a esa reunión en La Chalana se iba a acercar alguien de la Guardia Civil y también alguien de la UCO para explicarle que no le pusieron seguimiento a él.

"No me pusieron el seguimiento a mí, porque si era en el seguimiento de Izaskun y era al padre... detrás de joder a José Luis, detrás del secretario de Estado, detrás del hay, me parece que son 27 personas las cuales están siguiendo. Pues esos me los he traído esta noche para ver, lo que más me interesa es mantener la distancia, somos dos y que no se te vea a ti", recoge textualmente el magistrado en el auto en boca de Koldo.

En esa misma conversación, el exasesor indicó que lo que debían hacer es "ir al notario para rectificar lo de la niña". A este respecto se refirió a "transferencias, préstamo, subrogación" para concluir que debían ir al abogado para pasar a la "voluntad de Paty (en referencia a la mujer de Koldo)".

Tras el anuncio de Koldo García de que se acercarían agentes de la Guardia Civil a esa comida, a las 14.25 horas de este día, dice el juez, Koldo mantuvo "un encuentro con Rubén (Villalba) en La Chalana".

"Inmediatamente después, se unían a esta reunión otras dos personas más. Posteriormente, se agruparon en esa ubicación hasta seis personas que entablaron distintos grupos de conversación. A las 16.04 horas Rubén abandona el lugar portando una carpeta con papeles", recuerda el magistrado.