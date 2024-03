Nieto afirma que Astorga no tiene nada que ver con la planta de lodos de Piedralba

Aclarando «Ni el Ayuntamiento de Astorga ni la Junta promueven nada, es un promotor privado»

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, afirma que «ni el Ayuntamiento de Astorga ni la Junta de Castilla y León no promueven nada ni tienen nada que ver» con la planta de lodos que una empresa pretende instalar en la localidad de Piedralba, en el municipio de Santiago Millas. «Se trata de un promotor privado que dentro de sus derechos solicita autorización de uso rústico para ejercer una actividad económica. Y eso los promotores de las concentraciones no se lo explican a los ciudadanos. Como alcalde de Astorga me gustaría que esto quedara claro», subraya.

Nieto recuerda que «fueron vecinos del propio pueblo de Piedralba quienes vendieron las fincas al promotor».

Dadas estas circunstancias, el regidor maragato, no entiende «porqué se intenta confundir queriendo estropear actos como los del otro día con voluntarios de Protección Civil, hombres y mujeres que trabajan voluntariamente, con un problema que no es un tema de Astorga, sino de un Ayuntamiento limítrofe». Añade que «no sé qué le parecería a los ciudadanos cuando en la anterior legislatura quisieron implantar unas naves de cerdos en el Ayuntamiento limítrofe de Valderrey y no fueron al alcalde socialista a decirle que hablara con el de Valderrey para no instalar esa planta de cerdos. Entonces no sé porqué ahora ese énfasis en venir a ver al alcalde Astorga».

Además José Luis Nieto señala que «la Ley de Residuos, aprobada por un gobierno social-comunista, establece la obligación de la valorización de los residuos. Entonces, concejales socialistas y comunistas que estuvieron el otro día concentrados en la plaza Mayor de Astorga deberían hablar con su propio Gobierno sobre la instalación de este tipo de plantas».

El regidor de Astorga subraya que «hay que tener en cuenta que los ayuntamientos no dan estas autorizaciones. Son técnicos de la Junta de Castilla y León los que estudian el proyecto y expresan su opinión por escrito de cuerdo a la normativa legal». Y añade que «si alguien como la junta vecinal de Piedralba o algún concejal del Ayuntamiento de Santiago Millas no están de acuerdo, pueden personarse contra ello», recalcando que «el Ayuntamiento de Astorga ni tiene derecho a ver la documentación ni a nada porque está fuera de nuestro municipio. Jamás se ha metido el Ayuntamiento de Astorga, ni ahora ni antes, en los proyectos empresariales que quieren implantar en otros municipios colindantes».

Por tanto, Nieto pide «tanto a los concejales socialistas de Astorga como a comunistas que miren con su propio Gobierno la ley que han implantado ellos. Y que hablen con la pedánea de Piedralba a la que se recibió en el Ayuntamiento de Astorga hace quince días, a ella, al concejal y pedáneo de Santiago Millas y a otras personas que vinieron, por el concejal de Atención Ciudadana y el de Medio Ambiente y le explicaron cómo son las cosas».

José Luis Nieto afirma que «lo que no pueden pretender es que el Ayuntamiento de Astorga ponga a funcionarios municipales a su servicio porque nosotros no tenemos nada que ver en el proceso. Y tampoco pueden pretender que yo coaccione a otros alcaldes para que dentro de su ámbito competencial hagan o no hagan, o tramiten o no tramiten las instancias de un promotor particular porque eso sería un delito de prevaricación».

El regidor astorgano pide a los promotores de las movilizaciones contra la planta de lodos de Piedralba que «hagan las cosas un poco razonablemente» y «no seguir manipulando a la opinión pública porque el Ayuntamiento de Astorga no se mete en temas que no son de su competencia». Y deja claro que «a título particular yo puedo expresar mi opinión, pero como alcalde no me voy a meter en asuntos de otros municipios como nadie ha hecho nunca».

Nieto, además, recuerda que «yo me reuní personalmente con la presidenta de la junta vecinal de Piedralba en verano y le expliqué cómo son las cosas y los procedimientos legales que se siguen para la instalación por parte de un promotor para este tipo de actividad; que es una Ley de Residuos aprobada por el Gobierno central que pone en valorización los residuos. Por eso quieren recoger lodos y tratarlos. Entonces intentar estropear actos que hace Astorga no tiene ningún sentido», concluye.