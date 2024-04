Coag cree que el acuerdo de UCCL y UPA con el Gobierno «debilita al sector»

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El coordinador de Coag Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha reconocido en Valladolid que el acuerdo firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las organizaciones Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en la que está integrada UCCL, debilita al sector al romper la unidad de acción pero anunció que habrá más protestas del campo a partir de mayo.

«Si tenemos que salir a la calle, lo haremos. Mantenemos el calendario de movilizaciones que no es para este mes porque tenemos muchas tareas que hacer en las explotaciones pero en mayo volveremos a las movilizaciones en los territorios y en Madrid», apuntó. En este sentido, avanzó que habrá «frente común» con Asaja, que es la otra OPA que no ha firmado el acuerdo de 43 medidas propuestas por el Gobierno dpara dar respuesta a las preocupaciones de los agricultores y los ganaderos.

Con motivo de una rueda de prensa ante los medios de comunicación para explicar la postura de la organización agraria acerca del proceso de negociación con el Ministerio de Agricultura, Lorenzo confesó que le hubiera gustado que el otro miembro de la Alianza —UPA— no hubiera firmado pero le emplazó a explicar su decisión. En todo caso, dejó claro que la Alianza sigue, gracias al convenio de coalición electoral, firmado entre dos organizaciones autónomas como UPA y Coag, por lo que no afecta al acuerdo firmado en Madrid. «Hemos estado juntos en la calle luchando por el campo pero cada uno es libre de decidir y toma sus decisiones. No es la primera que ocurre esto», precisó.

En relación a la otra organización, apuntó que «no se puede soplar y sorber a la vez. Me sorprende que en algunas manifestaciones de esta semana haya visto chaquetas de UCCL. Si firmas en un sitio y, luego, estás en la calle, tendrán que hacérselo mirar y dar explicaciones», aseveró.

El coordinador autonómico aseguró que su organización seguirá en las mesas de negociación, «le guste o no al ministro Planas», al que acusó de «jugar sucio» y con el que se ha perdido la confianza.