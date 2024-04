Denunciados dos ganaderos por apropiarse de fincas para cobrar más ayudas de la PAC

Dos vecinos de Buiza de Gordón han presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número dos de León por un presunto fraude en la solicitud de las ayudas de la PAC que afecta a varias fincas de su propiedad.

Varios ganaderos de la zona, que ya han sido identificados por la delegación territorial de la Junta en León, información también remitida al juez, han presentado en los años 2022 y 2023 una serie de fincas propiedad de los denunciantes en sus declaraciones a la PAC con el objetivo de cobrar las ayudas correspondientes sin contar con el título legítimo de la propiedad ni con la autorización de los propietarios.

Según ha podido saber este periódico este tipo de prácticas, presuntamente fraudulentas, no son un hecho aislado, sino que son algo bastante extendido.

Al parecer hay ganaderos que con el fin de cobrar más derechos de la PAC alquilan fincas de pastoreo y las presentan en su declaración. El presunto fraude se comete cuando esto se hace sin el consentimiento del propietario de los terrenos, como es el caso de estos dos denunciantes de Buiza de Gordón. Cuando los solicitantes de la ayuda de la PAC hacen sus declaraciones tanto en las oficinas de la Junta de Castilla y León como en las organizaciones agrarias a las que pertenecen se les exige presentar el contrato de arrendamiento de las fincas que presenta para hacer la tramitación. En cambio, cuando lo hacen a través de las entidades bancarias, que también ofrecen este tipo de servicios, tan solo se les pide una declaración jurada para dar paso a la tramitación, algo que desde la Junta de Castilla y León, se da por válido, lo que favorece este tipo de fraudes.

El problema surge además cuando los propietarios se dan cuenta de que están utilizando fincas de su propiedad para estos fines, y para demostrar que son realmente suyas tiene que presentar el título de propiedad, algo que no todos tienen, sobre todo en tierras de montaña con escaso valor o utilidad para la agricultura, ya que en su mayoría son tierras heredadas cuya regularización o inscripción en el registro es muy costosa, en ocasiones más que el valor de la propia tierra, por lo que terminan desistiendo. Por eso es muy habitual que en las zonas de montaña, que no son eminentemente agrícolas, se realicen inmatriculaciones de fincas cuyos propietarios no tienen el título de propiedad.

Este no es el caso de los dos denunciantes de Buiza de Gordón, que tienen el título de propiedad de todas sus fincas, por lo que una vez detectado el presunto fraude han acudido al Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para identificar a la personas que han hecho declaración sobre dichas fincas. Incluso uno de ellos se ha apropiado también de una nave que hay en una de las fincas, donde guarda sus aperos. Una vez identificadas con nombre y apellidos —hay varios ganaderos y una explotación de titularidad compartida— han presentado la correspondiente denuncia en el juzgado por la posible comisión de un delito de fraude de subvenciones públicas previsto y penado en el artículo 308 del vigente Código Penal, además de falsedad de documento público, usurpación y apropiación indebida.

Los afectados denuncian además que los ganaderos que se han apropiado de sus fincas han bloqueado el paso de los caminos públicos que dan acceso a las mismas.

